夫妻關係｜婚後丈夫宛如兩人日飲4罐啤拒吃住家飯　妻子：心很累

如果婚後另一半性情大變，與拍拖時宛如兩人又無法溝通，大家會如何解決？有位台灣女網民發文講述與丈夫的相處狀況，希望網民能給予建議。她指丈夫寧願吃外賣也不願吃她煮的飯餸，要他分擔家務又要三催四請，令事主非常苦惱，直言不想「活得像媽媽」。



台灣網民於討論區「Dcard」發文，題為「是我控制欲太強嗎？」。她指自己與丈夫拍拖三年，同居了一年，現在剛結婚十個月，兩人都有全職工作。妻子星期一至五會負責煮飯，由於丈夫表示上班很累，所以她也包辦洗碗的工作，但丈夫總是不願吃飯。

不吃住家飯 寧吃外賣罐頭

事主煮飯時會迎合丈夫的喜好和口味，會避開他挑食的食物，但即使她煮好五餸一湯，丈夫卻仍會拿罐頭配飯。平日也會叫事主不要煮飯指不想吃，但卻會買外食。事主有多年煮菜經驗，也常看影片學習新料理，家人朋友也常讚她廚藝好，但偏偏丈夫不願吃，讓她覺得不被尊重，與丈夫溝通更會被斥是「控制狂」。

日飲四罐大啤酒

此外，丈夫每天回家都會喝四罐最大罐的啤酒，偶爾更會喝洋酒，說是想放鬆，事主認為他飲用的份量已接近是酗酒，但也難與丈夫溝通，他會因此而不滿：「能不能不要指揮我，控制我，壓力很大很煩，你都咄咄逼人…」

事主直言丈夫日飲四罐大啤酒已接近是酗酒。（photoAC）

做家務要三催四請

事主也因家務分配感到困擾：「收衣服、倒垃圾都要開口他才會去做，有時還要強迫他或是跟他說你願意做讓你多喝一罐啤酒」、「狗狗洗澡也是要我說很多次他才會去洗」，令她直言：「其實我心很累，到底誰想活的像媽媽。」

妻子無奈嘆：不然經營家庭應該如何

婚後性行為頻率也驟減，即使妻子會主動要求，丈夫卻會說：「動很累」。各種生活上的磨擦令事主感到無助，即使有努力找共同話題，了解他感興趣的事物也無助持續兩人的感情，但丈夫也沒有離婚的想法，令她很迷茫：「真的是我控制慾望太強嗎？不然經營家庭應該如何？完全不管大家各自生活？」

事主提出一起接受心理輔導但被丈夫拒絕。（photoAC）

網民意見不一

網民紛紛留言給予建議和意見，大部分人都認為丈夫無心經營關係：「你老公感覺像一灘死水，不想動也不想溝通」、「兩個都有工作的情況下更應該要互相體諒分擔家務啊」、「暫時不要管他，冷處理一陣子，之後就是亮底限」。不過也有人認為事主的處理方式的確令丈夫很大壓力：「這種圍繞著別人為中心的方式，確實令人壓力頗大」、「你的生活習慣跟觀念要求，確實有點覺得跟你生活很累」。

事主後來就網民的意見作出回應，表示從沒想過要控制丈夫：「只是希望這個家像個家，彼此支持、關心、有溫暖、互動」，她對於未能改變現狀感到非常無力：「我沒想到我做了這麼多努力我依然逃不過我最怕的事情發生」、「我好希望這是一場夢，醒來我們只是戀人關係」。

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