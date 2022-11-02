晾衫｜襪子為何越洗越鬆？達人分享正確晾法 原來是「方向」錯了
撰文：風傳媒
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出門穿上鞋子之前，通常會先套上襪子，這也讓襪子成為外出的必需品，不過你有襪子沒洗幾次就變鬆的困擾嗎？對此，來自台灣的家事達人陳映如就在Facebook上分享，讓襪子變鬆的關鍵原因，只要改變一個日常晾曬習慣，就可以讓鬆緊帶不會那麼容易變鬆，貼文一出，讓不少網友驚呼「以前都做錯了！」
陳映如在Facebook專頁上發文分享，針對許多人都有襪子越洗越鬆的問題，她表示，可以從晾曬上做改變，「曬的時候記得夾鬆緊帶處，不要夾腳趾頭」，因為夾腳趾頭，倒着晾曬，剛洗好的襪子中所含的水分，會往下流，積在鬆緊帶處，而水的重量會造成鬆緊帶變鬆。
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此外，對於梅雨季經常會一連下好幾天雨，時常導致衣服曬不乾或產生悶臭的問題，陳映如日前也提出簡易的烘乾方法，除了放進室內使用除濕機外，也可以將急着要穿的衣服放入紙袋用吹風機烘乾。
最後，針對已經有悶臭味的衣服，陳映如建議，可以使用強調制菌除臭功能的洗衣粉，或者選用室內晾衣專用款，就能有效解決難聞的味道，另外，也可以考慮在洗衣時加入一點茶樹或尤加利等具有除臭功效的精油。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：襪子「越洗越鬆」問題出在這！家事達人公布正確晾法，網全驚呆：以前都做錯了】