衣服不用全翻轉？晾衫有法可除濕味？　即學5個省時省力洗衫技巧

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-03-25 12:01

洗衣服是日常生活中不可少的家事，並且比想像中更花時間。一個人住的話只要幾天洗一次衣服就好，但若是跟家人同住的話就得每天洗衣服，應該有不少人對此感到負擔吧？其實，只要用一點小智慧，洗衣服也可以很省時。這次要介紹的就是很少人知道的「洗衣服的省時小訣竅」！

以下就要教大家能夠縮短洗衣時間的5個小訣竅！（按圖了解更多）

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洗衣服花費的時間是「30分鐘至1小時以上」！

雖然打掃、煮飯、洗碗也很花時間，不過洗衣服可說是最具代表性的「費時家事」。將髒衣服放入洗衣機前，還要先手洗掉去掉嚴重的髒污，需要花費不少時間與力氣。

根據獅王株式會社舉辦的調查，對於「洗衣服花費的時間（從事前清洗再放入洗衣機到晾乾）」，有最多人回答30分鐘至1小時（62%），第二多的則是1小時至1小時半（26%）。

如果洗衣服要花費1小時的話，每天洗衣服的家庭1星期要花7小時，1個月就約有30小時要花在時間在洗衣服這件事上！

接着，對於「想要縮短洗衣服的時間嗎？」這個提問，有94%的受訪者都回答「想」。只要能夠縮短洗衣服的時間，生活上就會有更多空閒能夠做自己的事情，所以大家一定都希望洗衣服可以變得更省時吧！

縮短洗衣時間的「5個省時訣竅」

省時訣竅① 不將衣服翻正就丟進洗衣機

脫下來沒翻好的衣服就不用再翻到正面，直接丟入洗衣機吧！其實直接接觸汗水及皮脂的衣服內層才是最髒的部分，反而要將衣服內層翻出來清洗，才能更有效率的洗掉髒污。

相反的是，有着嚴重髒污的襪子就不用將內層翻出來。「記得將衣物翻到有髒污的那一面再丟進洗衣機喔」以後就這樣告訴家人吧！如此一來在晾衣服的時候就不會再看到殘留的髒污，可以省去重新洗衣的時間。

省時訣竅② 直接將液狀洗衣精倒在嚴重的髒污上

衣服的領子及袖口是特別容易有黑點或黃斑的地方，食物漬及泥漬等也是一般洗衣時不容易去掉的髒污。對於這種嚴重的髒污，建議將液狀洗衣精或液狀氧化型漂白劑直接倒在污漬上。只要將洗衣精先倒在污漬上再直接放進洗衣機，即使不用搓洗也可以變得很乾淨。

洗衣精及漂白劑的用法如下：

・泥漬、襪子污漬或黑點⇒液狀洗衣精 ・黃斑・食物漬⇒液狀氧化型漂白劑

若是髒污特別嚴重，只要將液狀洗衣精塗在污漬上再放置一晚，就能有效清潔。以後就讓我們透過事前洗滌，來縮短搓洗衣服的時間吧！

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省時訣竅③ 衣服沒有很髒的話就選擇「快洗功能」

沒有明顯髒污的衣服，就用「快洗功能」來清洗吧！雖然依洗衣機的款式會有所不同，快洗功能通常能夠縮短10至20分鐘的洗衣時間。快洗功能的洗清次數較短，有些洗衣機款式只會洗清1次，所以重點是要使用可以只洗清1次的洗衣精。

省時訣竅④ 省時家事就用「夜晚洗衣」

應該很多人都是在忙碌的早晨中抽時間洗衣服吧？如果想讓家事更省時的話，推薦「夜晚洗衣」。在相較之下沒那麼忙碌的夜晚洗衣服，隔天就能在有空時隨手把衣服收起來。

不過，晚上洗衣令人在意的就是室內晾衣服的潮濕味。因此接下來就要教大家能夠去除室內潮濕味的訣竅。

拱橋形晾衣法

在晾衣服的時候讓衣服從旁邊看起來像是拱橋的形狀，把較長的衣服晾在兩側，較短的衣服晾在中間吧！這樣可以營造出一條風的通道，衣物就會更有效率的晾乾。

使用電風扇

只要用拱橋形晾衣法再用電風扇吹，衣服就會乾得更快。活用這個訣竅，就能大幅降低衣服出現室內潮濕味的機率喔！

浴巾就用包圍式晾衣法

浴巾就用曬衣夾把較長的那一側夾在曬衣架上。因為衣物都會從上方開始晾乾，只要將浴巾打橫的話，就能縮短晾乾的時間。

省時訣竅⑤ 用按壓式包裝就更省事

雖然能夠縮短的時間非常少，不過從「讓家事更輕鬆」的這點來看的話，要推薦給大家的就是按壓式包裝的洗衣精。不只可以省去測量洗衣精的時間，也不用擔心把手弄髒，一口氣就能放好洗衣精按下清洗鈕。

用省時洗衣得到「個人時間」

只要家事一忙碌，就很難可以有「個人時間」。不過，若是可以縮短費時家事的時間，就能得到更多的個人時間。尤其是幾乎每天都會花費的洗衣時間，即使只縮短10分鐘，也很能感到省時的效果。請大家除了利用省去晾衣服步驟的滾筒式洗衣乾燥機之外，也試試看這些省時小訣竅吧！

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