朱克伯格宣布太太再陀B囡　愛女心切與太太中西合壁教養女兒

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）再做爸爸！與華裔太太Priscilla Chan育有兩女的他昨（21日）在FB上載照片，宣布太太再陀B女，相中他摸著太太肚皮，一臉慈父樣，寫道：「很高興跟大家分享，Max和August明年就會迎來妹妹了！」



現年38歲的朱克伯格與37歲太太Priscilla早於哈佛大學就讀時相識，拍拖9年後於2012年結婚，兩人2015年迎來大囡Max，並於2年後誕下二女August。朱克伯格昨（21日）在FB分享喜訊，宣布太太再陀B女：「很有愛。很高興跟大家分享，Max和August下年就會迎來妹妹了！」

朱克伯格於FB分享喜訊，將於明年迎來第3名女兒。（Mark Zuckerberg FB圖片）

成人父後創慈善基金 冀為女兒建更美好世界

朱克伯格自從成人父後便有女萬事足，他曾在Max出生當日，捐出99%財產，即當時市值約450億美元的股份與太太成立慈善基金「Chan Zuckerberg Initiative（CZI）」，致力改善醫療、教育、科技等範疇，望為愛女建構一個更美好的未來。

當二女August出世時，他又在FB向女兒撰文，寄望女兒可活在一個美麗的新世界，「我們希望你和姐姐所生活的未來，是充滿更完善的教育、更少疾病、更強大的群體生活，以及更加平等」。除了對未來的憧憬，朱克伯格期望女兒可擁有快樂的童年回憶，盡情享受外出遊玩，「你只有一次童年，所以不要把時間浪費在憂慮未來，我們會盡所能為你和這個世代的孩子建立一個更好的世界。」

與太太中西合壁教養女兒

朱克伯格早於大學時期已創辦Facebook，一度成為全球五大首富之一，不過有別於其他富豪，他與太太生活相當樸素低調，經常身穿T-shirt、牛仔褲外出，跟普通人無異。Priscilla去年曾罕有接受外媒訪問，分享育兒之道，她透露跟丈夫早晚輪流湊兩個女兒，她主力日間照顧，丈夫則負責睡前時間，「有時他們會一起看書，有時他們會一起編程，一直到Max 3歲大」。不過朱克伯格就曾在其他訪問中提及，曾一度覺得教導當時2歲的Max編程是一個好主意，最後卻不得不「投降」，認為應先教導她認識基本科技知識。

朱克伯格擁有猶太血統，而Priscilla則為中越混血兒，二人的教養方法亦結合了猶太及中式元素。Priscilla指，丈夫會在女兒睡前，會用普通話背誦猶太祈禱文給她們聽，而身為兒科醫生的她亦曾教導女兒普通話和粵語，只是她們無法掌握，不過夫婦仍努力為女兒提供多元文化環境。