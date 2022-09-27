婆媳糾紛｜奶奶諸多意見嫌新抱變瘦母乳沒營養　網民：長輩日常！

不少人都怕產後奶奶會施加壓力，經常干擾新抱的嬰兒方式。有台灣女網民就分享自己與奶奶的不快經歷，奶奶會常拿寶寶與其他親戚的孩子比較，也會常嫌新抱瘦，不斷施加壓力指她的母乳缺乏營養，令新抱非常困擾。



女網民於討論區「Dcard」發文，詢問網民「婆婆講話讓我反感，是我的問題還是她的問題」。她表示丈夫哥哥的孩子與自己女兒只差3個月，但從懷孕時期開始奶奶已常作比較。事主懷孕首三個月有嚴重孕吐，經常吃不下飯，當時還未見孕肚，奶奶便說：「小孩沒營養才沒肚子」，事主解釋是孕吐的緣故，奶奶卻回應：「嫂嫂都不會耶」。

常比較孩子成長狀況

產後事主要常常獨自照顧寶寶，寶寶兩個月半大後，每次見面奶奶都會說：「怎麼脖子還這麼軟，哥哥的小孩一個月多就很硬了……沒帶他去曬太陽，骨頭才這樣軟軟的沒有維生素」。事主指女兒的生長速度正常，不滿奶奶比較兩個小孩的生長狀況。

奶奶諸多意見，凡事愛比較，令事主非常不滿。（photoAC）

嫌新抱變瘦母乳沒有營養

除了比較孫子孫女的成長，奶奶更會不時向事主施加壓力。產後奶奶就一直追問她有沒有母乳，後來更質疑事主變瘦了是否沒吃飯，更指她的母乳沒有營養，令事主非常不滿：「越想越火大，瓶餵已經比親餵辛苦了。每天為了追奶，就只能一直用機器吸到一直都有傷口 ，洗配件什麼的休息時間也比較少，結果被說你的母乳沒營養。」

說謊成性

事主更指奶奶經常說謊，自己做的事卻會說是大嫂做的，有次女兒喝完奶肚子較脤，奶奶認為她脹氣便擅自拿東西搽在她的肚上，但卻說是大嫂做的：「你嫂嫂說妹妹脹氣，所以嫂嫂幫他擦東西。」事主查問後知道奶奶說謊，更表示有很多類似的事情。

她詢問網民：「是我因為是婆婆口中說出口的所以反感，還是她說的話跟行為真的讓人聽了很不舒服呢…？」，更指雖然知道奶奶很想見孫女，但每次見面都有這些反感事情，令她不想讓她們見面。

事主直言不想讓奶奶見女兒。（photoAC）

網民：長輩日常！

網民一面倒認為是奶奶的問題，也提出不同建議：「先減少或直接避免見面的機會，反正現在疫情期間」、「如果是我，我在她亂抹東西那次會直接打臉她嫂嫂沒說」、「真的是長輩日常，討厭死」、「把婆婆說的話當屁就好，說真的，這樣才會『家和萬事興』」。

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓