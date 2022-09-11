婆媳｜家嫂落力煮飯　因一事被奶奶鬧自私　讓她不願再踏入這廚房

做好心卻被激親？



一位女網民分享自己在奶奶家發生的心酸故事，她表示過去經常會回奶奶家幫忙下廚，但由於某次廚房內實在太熱了，她便想從客廳搬一台電扇去吹，怎料竟被奶奶當場批評「太自私了」，讓她相當難受，直呼「發生那件事以後，我從此再也不會踏進奶奶家的廚房了」。

這樣刻薄新抱的奶奶，真是很難讓人替她說好話：（按圖了解）

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這位媳婦透過Facebook群組「靠北婆婆2.0」發文，表示過去每個月都會跟着丈夫回奶奶家幾次，她經常為奶奶家人下廚做飯，直到某一次她在廚房開瓦斯爐大火炒菜，廚房悶熱得像個烤箱，她從頭到腳都被汗水濕透了，奶奶家的其他6個人都在客廳吹冷氣、泡茶聊天，她見客廳有冷氣和2台電扇在吹，便想移1台電扇到廚房吹。

未料，奶奶見狀卻批評她「自私」，明明客廳人比較多，廚房只有她一個人，「怎麼好意思自己一人霸佔一台電扇」，她當下覺得遭奶奶羞辱，便停止搬電扇的動作，但也自此決定不再踏進奶奶家的廚房動手做飯。

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許多網友聽了事主的遭遇後，紛紛留言安慰：

．「妳做得夠好了，真的不用再踏進自私人家的廚房了」

．「要自私就自私到底，到奶奶家當客人就好了」

．「是我就不回去了⋯幹嘛討好別人，苦了自己」

．「好一個真心換絕情啊，心疼抱抱妳」

．「這種不會替媳婦着想的人，也不用對她多好了」。



也有人表示：

．「這種時候老公就要立馬站起來，把電扇拿進去給老婆吹啊～」

．「我不會讓自己一個人在廚房忙，除非老公有給自己滿意的補償」

．「雖然我也升格當奶奶了，但我想說的是『妳辛苦了』，就按照妳舒服的模式去做！每個人都會有犯錯的時候！」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】