4個月大男嬰延遲送院失救　疑點重重閉路被破壞保母稱睡著不知道

不少雙職家庭都會聘請外傭照顧小孩，或送小孩到托兒所照顧，但如果照顧者不夠警覺和細心或易生意外。有台灣媽媽發文分享崩潰經歷，4個月大的兒子在保母照顧下離奇死亡，保母稱事發時睡著了，不知道發生了甚麼事。媽媽警惕家長要小心，更呼籲所有保母應好好負起照顧小孩的責任。



台灣女網民於社交平台分享心痛經歷，她指有日早上收到保母來電，說寶寶沒有呼吸，夫婦二人趕到醫院後，醫生表示已經沒辦法急救，媽媽聽畢瞬間崩潰：「天啊，聽到這句話，我真的快死掉了，當下的我已經暈在急診室的地上，我的腳無力到無法站立，全程被推著輪椅。」

保母稱睡著了、不知道

寶寶當時4個月大，到院前就已經沒有呼吸、心跳，身體也有多處紅點，醫生判斷他失去呼吸、心跳的時間太長，錯失了最重要的搶救時間。媽媽詢問保母事件經過，對方卻稱當時睡著了、不知道，更強調發現嬰兒沒有呼吸後不斷聯絡夫妻二人也聯絡不到。

錄口供時態度輕浮

媽媽非常憤怒，她認為保母應立刻送醫急救或報警，更指她的疏忽導致了無法挽回的悲劇：「難道一句不知道、睡著了，就能撇清妳與這件事無關嗎？」媽媽希望釐清意外始末，但保母的說詞卻是前後不一、顛三倒四，態度更非常惡劣：「連做筆錄時都可以毫不在乎的翹著二郎腿，態度輕浮、無關緊要的樣子，看了真的很生氣」。媽媽表示當時面試時認為對方有愛心，是位專業的保母，怎料最後竟然發生如此悲劇，直言「無法接受」。

事主希望釐清事件經過，但保母卻稱當時睡著了、不知道。（圖片來源：FB@蔡嘉芯）

事發地點閉路電視被破壞

事件也有不少疑點，事發前兩日社會局已稽查保母家的設備，但事發後相關人員欲檢查閉路電視畫面時，卻發現沒有錄下畫面，只剩下被剪斷的線頭。檢察官認為案情有可疑，需解剖釐清案情：「一切就是這麼剛好到理所當然，前後事因無法交代清楚」。

調查人員需解剖遺體 母親直喊心痛

媽媽得知孩子因保母的證詞有疑點而要被解剖，感到非常心痛：「我的心痛到快死掉，一個四個多月的嬰兒到底要接受多少次的傷害才夠，我真的好痛 、好難」、「我多希望這是一場玩笑 ，我多希望下一秒能夠看到我的孩子出現在嬰兒床而不是躺在冰櫃 ，為什麼我們要的任何資訊都沒有辦法給我…你要我怎麼接受」。

母親表示每天看著兒子的照片和影片睡著，最後哭著醒來：「我無法接受我一個健康的孩子交給妳一個專業的保姆，當妳再交給我時卻是一個冷冰冰的孩子….」（圖片來源：FB@蔡嘉芯）

勸喻所有保母負責任

她表示發文是希望不要再有受害的孩童跟家屬，她以自己一家的遭遇警惕大眾，也勸喻其他人勿只因賺錢而當保母，要認真負起責任：「當妳簽下這份契約接下這份任務時，就是擔起一個家庭責任的開始，領了這份薪水就要有所警惕交給妳每位小孩的一舉一動 ，每位小孩都是爸媽的心頭肉，請保姆們都要有同理心來照顧每位寶貝」。

媽媽的心痛之情表露無遺：「一個幸福的家就這樣支離破碎 一個剛要發芽的小生命，就這樣沒了 ，再也回不來了…」、「從沒想過會失去孩子的我，真的好痛好痛，痛到快死掉了」她亦表示會盡她的力量查出真相 ，還孩子一個公道。

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓