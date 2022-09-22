外傭拖幼童過馬路邊行邊低頭睇電話 車主兩度響咹：有冇搞錯！

香港很多家庭都是雙職家庭，他們大多都會聘請外傭會幫忙照顧小朋友。如果聘請到盡責、愛小孩如己出的外傭，當然是福份，僱主要好好珍惜這些外傭！不過，有些外傭照顧孩子不是那麼細心，日前（20日）網友在網上群組發文提醒這該父母，網友說朋友驚見外傭拖幼童過馬路不看車，即使兩度響咹也不理會。網友望帖文讓父母看到並存有警覺，希望他們能指教外傭如何正確過馬路。



網友驚見外傭拖幼童橫過馬路時沒看車 司機兩度響咹不受理

事主在「天水圍群組」發文指出外傭拖小孩過馬路的事，敬請各方家長多留意外傭行為。事主在早上時份約8時半跟外傭與男童同升降機外出。男童當時身穿幼稚園校服，外邊衣服是藍色恤衫或圍裙之類打扮。當事主上朋友車後再出發，在商場位置重遇外傭與小孩。

那時，他們發現外傭手拖男童過馬路，邊低頭邊看電話，完全沒有留意路面情況。當事主朋友第一次響咹，外傭只是望一望車輛便繼續低頭看電話，當時距離是一個半車位。及後，事主朋友停車再響咹，外傭仍然低頭看電話，事主朋友便責罵她「過馬路要看車，而且仲手拖住小朋友」。外傭隨即神情呆滯地道歉，但事主朋友提醒「我不是要你道歉，想你睇實個細路呀」。

網友擔心外傭未必完全明白箇中意思 發文望男童家長能留意

事主表示情況太急，未有說英文，亦有點擔心她是否完全明白廣東話含意。事主表示不想公開他們相片，以示尊重小朋友私隱，並望男童家長留意事主帖文開段描述的情況，如是你家中的外傭及小孩，請多提醒外傭注意安全。

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