男童用媽媽手機網購35份洋蔥10份皮蛋 媽媽：收貨嗰陣呆左...

小朋友玩手機時要小心！很多父母因為這樣做，而被小朋友胡亂落單，購入大量物資。近日，一名 4 歲男童正玩著用媽媽手機，媽媽不以為意，突然收到35份洋蔥和10份皮蛋，滿地食材時媽媽頓感無奈！



貴州銅仁市一名4歲萌娃用媽媽手機網購了35份洋蔥和10份皮蛋，大量食材運到家時，女媽媽嚇得不懂反應。她更說，這些東西網購若花了360元人民幣，洋蔥送給別人也不要，只能留著慢慢吃。影片放到網上時，獲多名網友轉發及留言討論。小孩早已偷偷網購的行徑

媽媽指出兒子曾在網購平台偷偷買玩具，後來媽媽已將收貨地址刪了就沒有出事。怎料這次是漏刪買菜的地址，孩子就在手機上亂點，買了這麼多食材「自己收到貨時都懵了」。

網友獻計：一日三餐都洋蔥、天天讓他吃這些就不會亂買了

網友在影下評論，有些替兒子行為解畫「他生怕疫情，你買不到食材」、「他幫你分擔家務，不用你買餸那麼辛苦」；也有人說如何令孩子承受懲罰「天天给他吃洋蔥炒雞蛋、凉拌皮蛋，吃完為止」、「一天三餐都是洋蔥炒皮蛋」、「他買的哭着也要讓他吃完」。

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