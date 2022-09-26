夫妻常爭吵怕傷感情約法四章　較鬧鐘限嘈5分鐘一秒和好嚇親岳母

夫妻朝夕相對，難免有吵架爭執的時候，大家會用甚麼方法減少磨擦？近日有網民分享與妻子一同訂立的吵架四大規條，訂立後兩人爭吵時都非常節制，有次更令岳母非常驚訝，鬧出笑話。其他網民都留言大讚此方法有用又搞笑！



台灣男網民於社交平台群組「爆怨公社」分享與妻子的吵架之道，他表示與妻子一起十多年了，但仍會不時吵架。直到孩子出世後常因兩人吵架而感到害怕，而且他們也會大打出手。事主和妻子希望為孩子建立好榜樣，因此決定「約法四章」減少磨擦。

1.在小孩面前不吵架

2.吵架不能無節制，一次只能吵五分鐘，五分鐘完畢以後就要回覆到吵架前一個動作（例如在洗碗、看電視時吵架就要回覆上一個動作），而且還會用鬧鐘計時，事主也坦言起初會常常延後鬧鐘。

3.吵超過五分鐘要給對方錢

4.不能在雙方父母面前吵，不能搬父母當救



事主指每次吵架時都希望妻子吵超過五分鐘，這樣就能罰她錢，但她總是很節制。有次事主又與妻子爭吵，當時岳母剛好到訪，她很少見兩人吵架，因此很緊張並阻止兩人：「有甚麼事情好好說啦，不要講這麼大聲啦」。

兩人情緒激動難以冷靜下來，岳母也一直勸架。直到手機鬧鐘響起，表示五分鐘的時限已完結，事主與妻子便乖乖遵守規矩，馬上回復到上一個動作，所以事主就問妻子要吃甚麼。岳母被兩人瞬間變臉嚇到，不禁大叫：「吃X啦吃，你們兩個有病喔？」，更表示下次要找親家來看他們「發神經」。

夫妻二人望為孩子建立好榜樣，因此「約法四章」減少磨擦。（photoAC）

不少網民留言表示很搞笑，認為兩人吵架也不忘較鬧鐘，吵架也吵得很理智，欣賞兩人的做法：「你們夫妻真的很棒，都願意為了一個家遵守彼此的約定」、「其實夫妻床頭吵、床尾和，而且還能回覆上一秒動作，這真的很好喔，也是生活另一種的方式」、「有智慧，不像某些人吵就一定要吵贏」。

有人好奇詢問吵架按鬧鐘時會否想笑，事主則笑稱：「會…繼續吵啊，上戰場要認真」。他更分享夫妻相處之道：「畢竟要走一輩子總不能沒節制，發洩就好……吵完後我們會檢討今天吵架內容……不能憋著憋著一次爆發一定很恐怖，所以我們家固定每個月會有擂台賽，不是打架，是和平的吵架」。

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