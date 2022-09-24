兒童走失｜2歲女孩街上大喊嫲嫲被吃掉？嫲孫重逢後表現超有禮貌
撰文：聯合新聞網
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台灣高雄市一名2歲女童，早前下午獨自蹲在路口嚎啕大哭，警方趨前關心，女童哭喊「嫲嫲被電梯吃掉了」。
警方研判女童迷途，一把抱起她沿途尋找，在路口銀行前發現焦急找孫女的嫲嫲；原來女童在銀行跟錯人，眼見嫲嫲進入電梯，門關上，以為嫲嫲被電梯吃掉。
小女孩一旦跟走失了，當然是很驚慌吧！（按圖了解）
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高雄鳳山警分局鳳崗派出所警員呂孟翰、黃吉君早前巡邏經過光復路，見一名2歲女童獨自蹲在路邊嚎啕大哭，警方立即趨前關切，女童止不住淚水，哭喊「嫲嫲搭電梯不見了，被電梯吃掉了」。
警方貼心安撫女童情緒，研判女童和嫲嫲走失，男警一把抱起女童，女警陪伴在旁，一起沿路找尋，試着喚起女童的有限記憶。
男警途中不斷詢問女童「嫲嫲去哪裏了」，女童仍不斷哭泣：「我要找嫲嫲」，男警心疼安撫「別哭了，好不好」，並對女童說「你說嫲嫲搭電梯進去後，就找不到嫲嫲了，我們去找嫲嫲」，女警也安撫女童：「不哭，不哭，眼淚是珍珠」。
男女警員輪流抱着女童找嫲嫲，走了約2、300米後，在銀行前發現正焦急找孫女的巴姓婦人（60歲），巴婦見到孫女，放下心中大石：「你到哪裏去了，嫲嫲嚇死了」，女童見到嫲嫲，止住淚水，趨前撒嬌「嫲嫲抱抱」，逗得警方都笑了。
女童和嫲嫲歡喜團圓，轉頭90度鞠躬對男女警員說：「謝謝警察伯伯，謝謝你們」，讓銀行保全員鼓掌叫好，連女警也忍不住稱讚女童好有禮貌。
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