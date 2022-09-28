夫妻關係｜新婚性生活頻率大減丈夫20分鐘完事　妻子心累想離婚

性生活是感情生活重要的一環，如果婚後另一半性慾大減、性事不合，大家會怎樣做？有位台灣女網民表示婚後丈夫性需求急降，更因此經常爭吵，溝通後也沒有改善，令她非常苦惱，更直言後悔結婚。



台灣女網民於網上討論區Dcard發文，表示因為與丈夫性生活不合而想離婚。事主指自己小丈夫10歲，是對方的第一個性對象。他們交往了5年才結婚，拍拖初期幾乎每次見面都會有性行為，但不到兩年頻率已逐漸下降，更影響兩人關係：「平常我們幾乎不爭吵，但是只要每次一吵架都會吵很兇，吵的都是關於性」。

兩人結婚後情況沒有改善。妻子指丈夫不是從事勞動工作，大部分時間都是坐著辦公、吹一整天冷氣，下班後回到家就想放鬆、打機，每天如是令她非常不滿，但丈夫在其他方面都無可挑剔。兩人只是剛新婚一年，但性生活不合令她很困擾，更猶豫是否應該離婚：「結婚前我認為性在生活中並不會佔太多的部分，但後來我發現我錯了，『性』這事，真的很容易變成導火線」。

有網民詢問事主在婚前已發現性生活不合，為何還決定結婚。（photoAC）

妻子表示丈夫需求不高，大約每週1次，但即使有需求也很快完事：「從開始到結束不用20分鐘」。她有積極與丈夫溝通，會替他買保健食品，提出一起做運動，但對方總以不同藉口拒絕。經過多次溝通仍無改善令她直言「心很累」。最近丈夫更提出想生小孩，惟事主怕問題未解決，生小孩後更難離婚，因此遲遲未答應。

有部分網民都建議事主離婚，認為性生活對婚姻關係非常重要：「趁沒小孩快離婚啊，性生活很重要，有些人透過性的愉悅跟交流，去確認彼此迷戀跟相愛」、「要離婚也趕快趁妳還年輕，性生活不合真的不行」、「如果不想半輩子玩玩具那就離婚換一個老公啊」。

部分人則建議她好好了解丈夫的想法：「性生活不合是有機會可以調整的，只要他有意識到這件事會造成關係的裂痕」、「你先應該搞清楚他到底是真的性需求不大？ 年紀大了性功能下降？ 還是對你性趣降低？」、「你婚姻中是不是把太多重擔都放在他身上，以至於光承受這些重擔，就消耗他的體力」。

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