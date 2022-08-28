婚姻｜老公偷情仍不敢離婚？面對婚戀焦慮　女性可選擇的空間不多

2016年到2019年，還是香港中文大學在讀博士的劉海平，分別進入深圳、廣州兩家情感諮詢公司，進行了跨度3年的田野調查。



廣州的情感諮詢公司主要服務女性客戶，「女神速成」是公司的賣點之一，所傳授技巧，與情感教主ayawawa一脈相通。深圳公司服務男性，主攻PUA技巧，「狙擊女神」是其核心賣點。

無論是「女神速成」，還是「狙擊女神」，核心邏輯都是「自我價值提升」。每個人身上被「量化」的價值，包括但不限於：

女性要健身，擅長「好嫁風」穿衣打扮，提高MV，降低PU，以便在雌競中獲得最大利益，通過婚姻實現階層躍升，或者保住現有階層。男性也要健身，學好穿衣打扮，表現得有錢有品味，善於通過消費獲取享受和快樂，以獲取「女神」的芳心，甚至是獲取儘可能多的性資源。

*備註：MV、PU為ayawawa所創，MV代表婚姻市場價值，年齡、外貌是核心評估因素。PU代表親子不確定性，低PU意味着温順，沒有攻擊性，性觀念保守。



這些需要「情感專家」傳授的「價值」 ，是支付了不菲費用的男男女女們，日後在婚戀市場上實現交換的籌碼。

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劉海平的博士研究方向為文化研究與性別研究，目前在深圳一所高校教書。對於這場田野調查，她如此評價：

「我感覺非常不舒服的是，在情感領域，大家用一套管理學的話語，討論如何管理你的情感，以便最大化自己的利益。」

劉海平提起學者伊娃．依魯茲在《冰冷的親密關係》中的觀點：這套代表着資本主義文化的管理學邏輯，已經滲透到我們生活的方方面面。情感，是我們個人生活當中，最感性，最私人的一個領域，也完全被滲透了。

以下為劉海平自述：

一門暴利生意

2016年10月，為了研究情感諮詢這個課題，我交了6000塊的培訓費，進入廣州這家情感諮詢企業F公司，參加了為期一個半月的情感諮詢師培訓項目。按照F公司的篩選機制，學員接受一個半月的培訓後，其中30%左右的人有機會進入F公司，成為底層情感諮詢師。

我在F公司看多一份表格，大概是2萬多用戶的數據，裏面的訊息包括年齡、收入、身高、學歷、資產，甚至三圍。最讓我震驚的是，其中有很多高學歷用戶，男女博士都有。

F公司的普通付費諮詢服務，價位一般在8000元到2萬之間。據F公司創始人FZZ透露，購買情感諮詢服務的消費者，年收入一般不低於50萬，也有月入不足5000元的消費群體，願意透支信用卡購買服務。

公司裏的明星諮詢師，只服務消費額在50萬到200萬的高端客戶群體。這些明星諮詢師的月收入均超過10萬元。

我不好判斷FZZ話裏有多少水分，但這些數字足以反映，F公司的盈利是驚人的。FZZ在接受我的訪談時，言辭中毫不掩飾優越感，「我早就實現了財富自由，你讀到博士能賺多少錢」。在開辦情感諮詢公司之前，他的職業是房產銷售。

FZZ剛開辦情感諮詢公司時，主要向男性兜售PUA技巧 。很快他就發現，「女人的錢，比男人更好賺。」

他是這麼跟我解釋的，「我們天生就認為，維繫情感是女人的責任，一個家庭維繫不好，大家一定會認為女性出了問題，不會覺得責任在男性身上。」因此，女人更願意花大價錢，購買情感諮詢服務。

「我要做女人的狗腿子，因為這個錢更好賺」，FZZ說。

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公司的諮詢項目當中，最賺錢的是挽回服務，挽回前任或者挽回老公。來付費諮詢的已婚女性中，丈夫的收入大多都非常高。女性在家是富太太的角色，給我的感覺是，女性如果離了婚，生活不會變得更好。可能對於一些全職媽媽來說，婚姻不僅是情感關係，還是生活來源。

這些女性也明確知道，帶着孩子重新尋找伴侶，在婚姻市場上她的貶值是非常嚴重的，與其離了婚再找，不如就抓住現任。

被分手，在這家情感資詢公司的話術裏，肯定是你哪個價值不匹配，要麼是你的情緒價值低，要麼是你的養育價值低……你要從自己身上找問題，你價值太低，吸引不了你老公，他才會出去亂搞。如果丈夫有了小三，諮詢師多半會說，「你看看你跟小三的差距」，兩張照片放在一起，對比就很慘烈。

明星諮詢師H主要做小三勸退服務，H本身就是個富二代，形象很好，富有男性魅力。他在擊退小三的任務中，扮演勾引小三的角色。

把小三從原配老公身邊分離出來，公司再教原配怎麼把老公拉回來。諮詢師會給這位女性佈置作業——提高你的伴侶價值，太胖了，太醜了，不打扮呵護自己等等。那你就得去健身，減肥，跟着諮詢師學習穿衣打扮，提高自己的MV。

MV提高之後，諮詢師還要教她「暖心一步」，就是怎麼再次攏住丈夫的心。技巧可謂無所不教，當然也包括性技巧。

他們的做事方式就是，在不違法的前提下，只要給你解決問題，我不擇手段。對此，創始人FZZ有一套自洽的說辭，「你們整天研究這些，批判那些，又解決不了實際問題，我覺得這樣做是不負責任的」。

給學員做培訓的8位明星諮詢師當中，只有X和Z有心理諮詢的相關工作經歷。

X進入F公司之前，在醫院精神科工作多年，專業能力極強，也是F公司的金字招牌。在我跟X的對話中，能看得出來，X對公司培訓的這套東西是嗤之以鼻的，她在實際工作中，用的還是以往的知識經驗。

當然，其他幾位明星諮詢師，都有他們「擅長」的領域，比如主要負責小三擊退的H，諮詢師S曾經成功挽回同一個前任三次，被公司挖來主攻挽回服務。明星諮詢師，沒有一個是在F公司的培養體系中，從底層諮詢師成長起來的。

相比之下，底層諮詢師的職業水準更加良莠不齊，為了讓她們迅速勝任工作，F公司總結了幾套萬能的諮詢模板。

我在網上查過，消費者協會收到大量針對F公司的投訴，一類投訴是F公司口頭承諾「包挽回，否則退費」，在挽回失敗後，並未履約退款。另外一類是客戶意識到自己花了將近2萬元，購買的情感諮詢服務，只是萬能模板，並非公司承諾的一對一量身定製。

成為「雌競」贏家

像FZZ批評我「你們只會批判，解決不了實際問題，不負責任」這種，類似的價值觀念、認知上的錯位與斷層，在這場田野調查中並不少見。

作為學員，我要經常接聽F公司的免費情感諮詢熱線，這是公司給學員們的練手機會。電話那端諮詢的問題有男大學生如何備胎轉正，全職媽媽在丈夫包裏發現了拆封的安全套包裝，該怎麼辦。

作為一名性別研究博士，我必須得承認，我所學到的知識，既解答不了備胎轉正的問題，也給不出丈夫疑似出軌的處理方案。

按F公司的模板分析，這位發現安全套包裝的妻子，就是不能離婚。那怎麼辦？健身、好好打扮，提升自己，降低PU，讓老公更願意回家。實際作用怎麼樣我們不知道，但這個框架是能自圓其說的。

F公司的學員和底層諮詢師當中，有不少人是ayawawa的粉絲，她們留着黑長直髮，穿蕾絲、淡粉、淡紫色衣服，化清新裸妝。她們從頭到腳踐行着ayawawa這套理論，真誠地相信對自己的人生很有幫助，最後還要推銷給不計其數的女性客戶。

培訓期間，我與F公司4名女性員工，合住在一套出租房中。她們結束上一期培訓後，剛剛入職公司不久。

我和合租室友Linda起過一次衝突，當她意識到我在批判ayawawa的理論時，她覺得受到了冒犯。Linda反問我，「外面的世界是男人的戰場，女人的戰場就是在家庭和情感關係中，wawa姐教我們在家庭中怎麼做得最好，難道不值得學習嗎。」 看得出來，她的確生氣了。

類似的對話場景，我之前也經歷過。

其實研究情感諮詢這個課題的初衷，源於我朋友小U的經歷。小U本科畢業於國內最好的大學，其後在一家頗具盛名的媒介機構工作了幾年，又來到港中大讀研。

讀研期間，小U情感上遇到了挫折。受挫之後，小U一口氣讀完了ayawawa的書《別把男人不當動物》，情緒大為振奮，當即表示自己要整容。她同我講，女人就像一本書，你封面不美，再有內容別人都不會打開的。我說這是社會的問題，規則的問題，不是你的問題。她說，我改變不了社會規則，我只想在這個規則裏成為贏家。這就是ayawawa的那套邏輯。

很快，小U就去整容了。而後，她遵循ayawawa的理念，找到了學歷、收入出色的「高質量」伴侶。步入婚姻的小U告訴我，「ayawawa在我這裏，已經深入骨髓了」。

這個事情對我觸動很大，你看，小U無論從哪個角度講，都算得上精英女性，靠自己獲得體面職業、高收入不成問題。但她仍然把人生的重心，放在ayawawa所謂的「雌競」上。

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自我提升與自我奴役

在深圳的PUA公司裏，我接觸到的男學員，某種程度上，也算是此類營銷公司的受害者。

這些交了8000塊學費，學習PUA技巧的年輕男性，大多是在深圳寫字樓上班，收入還算可觀，他們缺乏跟異性相處的經驗和能力，從小地方來到大城市，也面臨一定的社交困境。大部分男孩的婚戀觀比較保守，他的訴求，就是找一個比較滿意的女朋友，建立一段被社會、家庭認可的婚戀關係，而後維持好這段感情。

學員Q跟我說過，他有過約炮的想法，但是不敢踏出這一步。泡學裏關於PUSH（推倒）那一套，他並不想用。

我問Q「想找甚麼樣的女朋友」，他的回答非常清純，「靈魂契合」。他學完了PUA那套後，對於情感關係的理解和期待並沒有改變。我接觸到的多數學員和Q一樣，學習PUA之後，沒有成為真正意義上的 PUA 。

PUA教學裏的兩大主題是「逼格」和「套路」。

所謂逼格，就是營造一個有錢有閒，懂得消費，享受生活的城市中產階層形象，我用十四個字總結，即「咖啡書店小情調，紅酒旅行高爾夫」。為了經營社交形象，學員們每周需要交300元，由導師帶領到網紅咖啡館等消費場所，依次拍照併發送朋友圈。

當然，類似的收費活動，也是PUA公司從學員身上二次獲利的方式，除此之外，這家公司還會從網上購買廉價西裝，再高價轉賣給學員。

當一些學員提出，每周收費300多元的活動花費較高時，PUA導師給出的回答，儼然一碗成功學雞湯：

「你們要目光長遠，十年後或者二十年後，你們可能都會到達事業的巔峰期，甚至能夠實現財務自由，那時候的你們會在乎這幾百塊的消費嗎？現在這些投入都是值得的，你不改變你的生活，你的生活不有趣，女人憑甚麼跟你在一起?」

這也是PUA提倡的「自我提升」，收入支撐不了照騙中的生活狀態，你就想盡辦法賺錢。形象不好，你就努力健身，也可以整容。

男學員K在導師「自我提升」的鼓舞下，表現出驚人的自律性——每月讀三四本書，經常去健身房，自己做水煮雞胸肉，堅持不吃甜食。在我倆對話期間，K對我點的蛋糕碰都不碰一下。

這樣的「自我提升」，與F公司常跟女性消費者灌輸的「你要從自己身上找問題，提高MV，降低PU」，是同樣的邏輯，最後都是對自我無上限的盤剝。

研究者Micki McGee，形容其為「被資本主義體系誤導了的自我奴役，自我並不是在不斷地提升，而是不斷地自我奴役和進入一種『提升』的循環中。」

PUA學員們在營造了中產消費生活假象，以技巧和套路獲得「妹子」青睞之後，新的困擾又會接踵而至。

渴望靈魂伴侶的學員Q感慨，「有再多套路再多逼格，但是在深圳買不起一套房，一切還是白費。」

學員K的困惑在於，當他嘗試着用PUA裏的技巧、話術跟女孩子交往時，他分不清吸引女孩的，是他的PUA套路，還是他這個人。「有時候我覺得我快要精神分裂了」，K說。課程還未結束，他已經有意識地開始反思，PUA對人和情感關係的異化。

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冰冷的親密

說實話，在F公司做田野調查的過程當中，價值觀念上與周圍環境的格格不入，令我非常痛苦。為了平復情緒，我經常要暗自提醒自己「這是在做田野」。

不過，當我結婚生子，經歷了買房還貸，婆媳關係、養家帶娃等家庭生活之後，我對他們推銷的那套東西，批判的立場也動搖了。

我多多少少能夠理解一部分女性的訴求。比如ayawawa一直強調的房產證加名，第一次聽說這個時，我還在讀書，對此是不屑的，現在我能理解了。有很多女性，她的生活環境和過往經歷，可能決定了靠她自己，是沒有太多上升空間的，婚姻說難聽些，算是她的謀生手段。

拋開結構性的困境，單純批判她們沒有性別意識，平等觀念，我覺得這是知識精英的侷限。你待在學術的小天地裏，看不到對方的生存環境。

就像那個發現老公包裏安全套包裝的女性。拋開旁觀者和研究者的心態，你很清楚，她如果離了婚，帶着孩子，可能確實就找不到工作，日子會變得非常艱難。

包括我自己，在那個課程上學了很多亂七八糟的東西，也不是全都沒用。

比如導師教過一個吵架方法，這是F公司從國外搬來的理論。伴侶雙方發生爭吵時，可以選擇用紙和筆溝通，來代替言語上的爭吵。這有助於雙方平復情緒，恢復理性，也避免了暴怒之下的言語攻擊與傷害，另外一定要找出矛盾的解決方案。我和丈夫一直在用，確實很實用，到現在我們都很少吵架了。

F公司為了體現它的國際化和專業化，引入了許多國外的理論，用一個學術名詞來形容，就是馬賽克式的拼貼。

這種馬賽克式拼貼，實際上是各種觀點的挪用和拼湊，沒有任何的系統性。比如創始人FZZ聽國外某大師講過，女性主義者的家庭一般不太幸福，因為她們的攻擊性非常的強。他不管這句話前後的敘述背景，直接就挪用過來，作為他打壓客戶攻擊性的一個依據——你想家庭幸福，就要降低你的攻擊性。

F公司向女性灌輸的這套價值觀，還是建構在，我們無法改變宏大的問題，只能尋求個體的策略，以便在這個環境中，更好地生存下去。

我感覺現在國內，獨善其身的生存哲學在社會上非常受歡迎。就像水資源出了問題，那我就改喝瓶裝水。社區安全出了問題，那我就搬到安保系統更高的小區。大家都放棄了改變宏觀環境的動力，而是尋求個體的生存邏輯。

在田野調查的過程中，令我非常不舒服的一點就是，大家彷彿用一套管理學的話語，去分析和討論如何管理你的情感。一個人身上所有的東西，都估量出了一個價值，然後進行匹配，匹配的目標就是最大化自己的利益。

這個在學術上，我們把他稱為資本主義文化的一種滲透。這套管理學的邏輯，滲透到我們生活中的方方面面，滲透到非理性的私人領域，你最感性，最私人的一個領域，就是情感，現在已經完全被這一套滲透了。

學者伊娃．依魯茲將這樣的情感模式，形容為「冰冷的親密」。

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