7歲男童跳梳化摔倒 撞碎茶几玻璃插胸送院不治(附跌倒應對知識)

小朋友活潑好動，難免經常在家中跑跑跳跳，但如有不慎或會引導嚴重意外！日前馬來西亞有位7歲男童在梳化跳動時不慎摔倒，撞碎了玻璃茶几，碎片直插胸口，送院搶救後證實不治。



馬來西亞雪蘭莪州一名7歲男童Asmi（Muhammad Arif Fayyadh bin Wahyu Asmi）於16日下午在客廳梳化上蹦跳嬉戲，他跳動時不慎踩空摔倒，摔倒在梳化旁邊的茶几上，撞碎了了玻璃材質的桌面，破片直插至他的胸部。

事發時Asmi父母也在家，父母發現後，立即送Asmi到附近醫務所進行治療，後來因為傷勢嚴重，Asmi被轉送到醫院急救，搶救後證實不治。

當地警方目前已經介入調查。（FB@Hafiya Hafiz）

醫院將安排驗屍了解死因。當地警方目前已經介入調查，評估Asmi父母是否涉及疏忽、遺棄或其他虐待行為，如果涉嫌犯下上述罪行，將需面對10年有期徒刑或巨額罰金。

香港消防處的「家居意外知多少」提供了預防小孩、嬰兒在家居發生意外的措施，以及一些急救方法，以下有10項預防跌倒措施以及6大急救方法。

預防小孩、嬰兒跌倒的措施

1.時常清理好地上之玩具及雜物。

2.小孩學習走路期間，應加以督導及照顧。

3.不可在無人看管情況下把孩子或嬰兒放置於高處。

4.時常檢查地面有否損壞，以防絆倒。

5.保持地板乾爽。

6.嬰兒床欄應經常關上。

7.小孩坐在小童座椅時，需扣上安全帶。

8.門窗要經常上鎖，窗口應加上窗花／欄，以防墮樓。

9.切勿放置任何可作為踏腳用之東西於窗旁，如小坐椅、木箱 等，以免小孩攀爬。

10.注意嬰兒手推車之安全，以免翻倒受傷。

家長應了解面對不同意外的應對方法。（photoAC）

跌倒應對及急救知識

1.保持鎮定。如有需要，立刻召援。

2.檢查小孩／嬰兒的清醒程度。

3.檢查小孩／嬰兒氣道是否暢通（可否哭叫、說話），呼吸是否足夠及血液循環是否正常（觀察面色、呼吸深度、呼吸速率等）。

4.如小孩呼吸及血液循環正常，檢查有否其他受傷。

5.如有出血情況，檢查傷口有沒有異物。如無異物，可用一些清潔敷料覆蓋傷口，並用手在傷口上加壓止血，與及把傷肢提高，減少出血。

6.如受傷部位出現任何變形或腫脹，切勿移動傷處，立即召援。

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓