兒童心理｜孩子上學乖　在家卻脾氣大？未必想蝦父母而是另有原因

小孩在外頭都乖巧的要命，回家就像小霸王！是看媽媽善良好欺負？還是壓力大、回到熟悉環境才有辦法宣洩壓力？



最近是幼兒園開學季，已經開始上下學的寶貝都適應了嗎？還沒上學的孩子是否做好心理準備、要進入校園生活？

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有過來人媽媽分享，就算孩子每天上學不哭、在校表現良好，也不代表孩子完全適應喔！網友媽媽舉自身的例子表示，自己的孩子每天上學都不會哭鬧，老師也評自己的孩子在校表現良好，但不知為何，小孩在家的時候，個性越來越暴躁，像活火山一樣動不動就發脾氣、行為也變得更暴力，常跟手足起衝突。

孩子在外表現乖巧，但說不定他也正在承受連自己也不知道的壓力！

其實跟大人每天都要上班一樣。雖然我們還是準時到公司打卡上班，表面上跟同事和諧相處，工作也準時完成，但其實每天這些交際應酬、通勤也都在消耗我們的精力，緊繃的神經即使回到家，也沒辦法馬上放鬆，若有不順心的事情，大人也會一不小心就爆走。

小孩子也是如此，只是他們對自己的狀態無法探究的那麼詳細，只知道看什麼事情都不順眼、什麼事情都不如意，導致他們愛發脾氣，脾氣暴躁。

小孩壓力大時，會出現的行為特徵：

．生理方面

常生病、不明原因的疼痛（頭痛、肚子痛）、食慾改變（飯量變大／變小）、作息改變（不易入睡／容易疲倦）、過度活躍、開始咬指甲、拔頭髮、口吃、手腳不靈活..……

．心理方面

不獨立、任性、經常做惡夢、態度消極、個性變得退縮、沒安全感..……

．情緒方面

容易鬧情緒、易怒、缺乏耐心、容易焦慮緊張..……

．社交方面

產生敵意、獨來獨往、不易溝通、隨時有防衛姿態..……

．學習方面

容易分心、心不在焉、對學習喪失興趣、態度消極、缺乏信心..……

孩子的壓力來源

每個孩子的壓力來源都不相同，敏感程度也不同。有時候，對大人來講只是微不足道的小事，也都有可能是造成孩子的壓力來源之一，例如玩具壞掉，或是家長自以為是為孩子安排很多才藝活動，卻沒有給足休息時間，也都是孩子的壓力來源。其他常見的壓力來源還有：

．同儕比較

．師長對他的態度

．家庭關係

．學校風氣

．環境改變

．學習上的挫折



相關圖輯：事無大小都讚孩子，隨時弄巧反拙令小孩有壓力？（按圖了解）

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如何幫助孩子舒壓？

．同理孩子的感受，不做批評

．固定作息

．給予充分休息

．多跟孩子說愛

．教孩子正視壓力來源



因此，當大人察覺到孩子出現以上壓力症狀時，第一件要做的事就是同理孩子的挫折感，而不是批判「連這點小事你都要生氣？」、「明明就只是XXX，這樣你也不開心？」

有了同理後，家長再多跟孩子培養親密關係、建立安全感，為他們排解壓力。同時，為孩子固定作息、給予充分的休息時間也很重要。

固定作息可以幫助孩子有安全感，他們能預知到接下來會發生什麼事，不會有動盪不安的感覺；而充分的休息時間則是讓他們有機會放空，做做自己喜歡的做的事情。雖然許多家長反對孩子使用電子產品，但不可否認，大人自己休息時間也都會滑手機、看看短影片放空、放鬆，規劃適當的時間讓孩子看點他喜歡的影片，也有同樣的效果。當然，如果孩子不想看手機，喜歡看書、聽故事，做點靜態的活動放鬆，那也很棒！

最後，如果你的孩子個性比較早熟，家長也可以試著跟孩子聊聊可能對他造成壓力的事件。例如小孩怕黑、不想上學、不喜歡看到爸媽吵架。很多壓力、恐懼，都是源自於「不了解」，但若是有人可以幫忙拆解、分析這些事件，就能減少孩子對未知的恐懼，或是知道這件事情「也不過就如此而已」。正視恐懼、正視壓力來源，也是個很好的紓壓方式喔！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：小小孩在校表現良好，回家卻更易怒、暴躁？說不定他正無意識承受著壓力！幼兒的壓力來源＆紓壓方式】