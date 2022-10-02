懷孕｜妻子沒高潮　才能懷下女兒？無稽生仔傳聞　網民越講越精彩

來自台灣的蘇怡寧醫生常會收到許多網友私訊提問，有時也會被問到一些不知道該怎麼回答的問題。這一次，蘇醫生被問到了「想生女兒不能高潮？」讓他哭笑不得，也讓網友有了無限聯想......



坊間有許多「生男生女」的迷信、小撇步，例如清宮圖、喝符水，或是吃中藥改善體質、做愛時用特定姿勢......等等，但生男生女，大多都是運氣問題。

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這次蘇怡寧醫師則是收到網友詢問，問「想生女兒是不是不能高潮？」。其實蘇醫師在過去的文章就曾分享到，在以自然的狀態下，確實沒有任何因素可以影響小孩性別，唯一可以確保胎兒性別的就是試管嬰兒加上胚胎着床前基因診斷（IVF+PGS)，但台灣目前法規是不准揭露性別的，所以家長也無法提前要求醫師指定幫你生兒子或女兒。

不過就光是生男生女跟高潮有沒有相關，所延伸的聯想就讓底下的留言很精彩。網友紛紛以此推論：生兒子的，媽媽當初都有高潮；生女兒的，媽媽都沒高潮，甚至開玩笑：「有女兒的爸爸們，你們要好好檢討了！」而且還有生了龍鳳胎的家長感到困惑：「那我有一個兒子一個女兒，因為我『微高潮』嗎？」當然，也有不少網友打臉回覆，自己雖然生了女兒，但當初也很享受做人過程。生男生女，根本無關做愛時有沒有高潮。

網友分享各自聽聞的「生男生女」迷信

除了高潮論，網友們也紛紛分享自己曾聽聞的「生男生女」迷信：

1.陰莖不可以太深入陰道，淺插即可

2.媽媽多吃酸性食物，如梅子、番茄、葡萄、蘋果、肉，甚至是精緻澱粉；爸爸則是多吃鹼性食物，如芹菜、豆芽、馬鈴薯、黃瓜...等等。

3.排卵日前2、3天做愛，排卵期後禁慾、避孕。

4.男生多穿緊身褲，提高睪丸溫度，讓Y精子死掉，留下X精子。

5.用稀釋食用醋清洗陰道。（勿實際操作，很有可能影響陰道酸鹼值、造成陰道炎。）

有些看起來有道理，但有些真的是....無稽之談啊！大家還是放輕鬆，好好享受做人過程、並坦然接受下一個來當你寶貝的小天使吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：想生女兒不能高潮？網友集體挖苦：「你各位生女兒的爸爸，好好檢討！」】