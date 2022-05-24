浴室廚房｜水龍頭藏頑固水漬怎清除？除檸檬酸　網民力推一法寶

家中的浴室和廚房因為時常用水，洗手台和水龍頭難免積累水垢，讓許多人相當頭痛。日前一名網友在Facebook發問尋找「去水垢法寶」，帖文一出，許多網友紛紛回應，其中，最多人推薦2個便宜且不傷水龍頭表面的2個好物。



陳年水垢怎麼清最乾淨？網友激推2個便宜好物

一名網友於Facebook群組「我愛全聯-好物老實説」中發問「請問水垢這問題，有沒有推薦好用的清潔液？」他附上家中水龍頭的圖片，圖中黑色烤漆的水龍頭，因為水垢導致表面滿佈白色痕跡，看起來並不美觀。

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帖文一出，許多網友建議可以用牙膏清潔：

．「牙膏粉用不要的牙刷刷一刷就很亮了」

．「牙膏＋白醋搞定」

．「這個用牙膏刷一刷就乾淨了哦」

．「乾燥裝態時用菜瓜布（百潔布）沾牙膏（黑人白人都可以），直接刷，刷好沖洗乾淨」

．「用科技海綿加黑人牙膏！！我今天才這樣用！！超亮」



不過也有網友提醒，使用科技海綿和百潔布時要注意力道，避免刮傷表面。

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另外也有多數網友推薦古寶無患子推出的神奇檸檬酸，能快速清潔水垢：

．「古寶神奇檸檬，推」

．「神奇檸檬是真的好用」

．「古寶，超好用」

．「古寶真的很厲害，陳年水漬都可以乾淨溜溜」

．「古寶神奇檸檬+1超厲害!!」



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：水龍頭上的惱人水垢該如何清除？內行人激推2個便宜好物，陳年污漬立馬煥然一新】