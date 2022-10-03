夫妻｜妻子吵架後出狠招發洩　丈夫回家驚覺逾80個珍藏模型被丟光

夫妻朝夕相對難免有爭執的時候，如果兩人未能有共識以和平的方式處理，分分鐘會做出過火行為，影響兩人關係。近日有網民分享鄰居的慘況，鄰居與妻子爭吵後，回家竟發現珍藏的模型被全數丟掉，連網民都大喊崩潰！



台灣網民於社交平台群組「爆廢公社」發文，指鄰居與妻子吵架後，回家後發現家裡空無一物，原本放滿模型的地方乾淨空曠，原來模型已全數被妻子丟進垃圾車。

網民更分享了幾張相片，相中可見鄰居原有逾80個正版模型，他蒐集了多套動漫的角色，更有多盒未曾開封的珍藏，但多年珍藏卻在一日之內全數消失。

這位網民也為鄰居感到可惜和不滿，直言：「又一位收藏公仔同好慘遭血手」，更發文詢問網民會如何應對：「換作各位客倌心愛的東西被丟掉會怎麼做？」。

事件引起網民熱議，留言一面倒批評妻子行為過火，更建議丈夫丟掉妻子心愛的物品，甚至離婚和起訴她：「丟別人珍藏很欠巴。離婚真的剛好而已！」、「在這裡我只看到被告，哪來的老婆？」、「把老婆心愛的東西丟掉或者直接丟掉老婆」、「挺不尊重人，自己的家不能放心，這哪叫做家」。

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