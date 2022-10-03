森美揭3年前生色素瘤 如屬惡性存活率僅20% 眼濕濕在房門看女溫書

《霎時再感動》日前播出一集的嘉賓是 DJ 森美，他分享人生追求的覺悟。森美自揭在2019年找任職牙醫的舊同學檢查牙齒時，牙醫發現森美口腔內有異樣，懷疑是黑色素瘤。如果屬惡性的話，存活率大約只有20%。牙醫表示「有時間找朋友吃飯」，這句說話令他頓時感到人生的短暫，要把握時間活在當下，他甚至不斷想「要留甚麼給家人?」。他亦問女兒想學甚麼，怎料女兒一句說話令他釋懷。



口腔檢查時發現色素瘤 如屬惡性存活率僅20%



森美2019年找來任職牙醫的舊同學檢查牙齒時，牙醫發現森美的口腔內有黑色素，有機會是色素瘤，需要作出檢查。他更提到如果屬惡性的話，存活率僅20%。牙醫向森美說「有時間約同學出來吃飯吧」，這句說話對森美來說是當頭棒喝，好像是患上不簡單的病。

原來黑色素廇是皮膚癌的一種，長於口腔內是非常罕見，約五成是活不過兩年。於是他就想「如果活不過兩年，該怎麼辦？」，接下來在化驗數星期內，他就重新思考人生，應該要做甚麼或留下甚麼給家人，或者有甚麼要教給子女。

化驗需時，森美為免其他家人擔心，尤其是子女，只將此事告訴太太。

擔心時日無多 坐在房門看著女兒做功課

有天，森美坐在女兒房門外看著她做功課。女兒感到奇怪便問道為何他坐在這裡，森美沒有多解釋，只說純粹想看看你。其後森美想到可能沒有時間再教她，於是問她「你想爸爸教你甚麼？」，不過女兒卻回答「冇呀，你陪我吃飯就得喇」。

森美經歷黑色素瘤後的覺悟

女兒的回答令森美覺悟，原來子女需要的只是父母的陪伴，而不是父母留下甚麼或教導他們甚麼。



最開心的事莫過於化驗結果是良性，頓時令他鬆一口氣。自此之後，他對人生規劃有特別想法，他愈來愈清楚自己需要甚麼，不是需要錢和工作，反而最重要的是家人、要陪伴家人。

黑色素瘤的表徵

據香港癌症基金會指出，雖然黑色素瘤只佔皮膚癌的2%，但它增生快，須及早治療。徵狀通常是皮膚冒出新的黑，或者原有的膚斑或痣變大、變形或變色。變異的過程可長達數星期甚至數月。

正常的膚斑或痣通常顏色均勻，四周規則，但黑色素瘤往往形狀不規則，或表面凹凸不平，看似污跡。顏色不定，褐、黑、藍、紅、白、淺灰色都有可能。若發現有膚斑或痣出現痕癢、流血或變異，應立即看醫生。

黑色素瘤病因#



根據台灣高點醫護網資料，黑色素瘤常見於皮膚，也有機會在口腔發現。頜面部皮膚惡性黑色素瘤外觀會不規則，質地較軟，表面可見潰瘍、出血，偶然有疼痛、瘙癢，早期可發生區域淋巴結腫大。病因包括遺傳、損傷、內分泌、營養因素等。早期表現大多數是皮膚痣及黏膜黑斑。瘤體呈藍黑色、結節狀，會容易令牙槽及頜骨等骨組織受損，有機會造成牙齒鬆動，若腫瘤繼續擴展，可會造成吞咽困難。

#資料來源：https://doctor.get.com.tw/detail.aspx?no=902528

黑色素瘤存活率*



根據健康醫療網資料，台灣成大醫學院主治醫師黃則達指，口腔黑色素瘤是比較罕見的口腔惡性腫瘤，發病年紀多集中在41至70歲，30歲以下年齡層較少發生，他也指口腔黑色素瘤佔口腔惡性腫瘤0.5%，口腔黑色素瘤主要是因口腔黏膜中的黑色素細胞癌化造成，1%的黑色素瘤出現在口腔內，治療後只有約15%的存活率。

他也提醒想避免口腔黑色素瘤出現，最重要是及早發現及早治療。

*資料來源：https://www.healthnews.com.tw/article/21316

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