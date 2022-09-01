肺癌｜年輕人不會患肺癌？罹患者多為男性？醫揭肺癌5大迷思

根據世界衛生組織（WHO）最新數據顯示，全球癌症死亡人數中，肺癌高居第一位，而台灣2019年共有9,701人死於肺癌，佔所有因癌症死亡人數近2成，意指全台每5位癌症死亡患者中，即有1人死於肺癌，堪稱台灣「新國病」。



難道年輕人就不會得肺癌？當肺癌手術治療後就不會復發？《Hello醫師》彙整出肺癌最常見的5大迷思，為你一一破除。

只有抽煙才會得肺癌？年輕人不會得肺癌？（按圖👇👇👇）

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肺癌5大迷思

包括台灣前副總統陳建仁、媒體人陳文茜及台北市長柯文哲的太太陳珮琪在內，都曾患肺癌最常見的種類「肺腺癌」。

然而，不少人都會認為只有抽煙會引發肺癌，且初期症狀通常也較不明顯，因此患者相當容易輕忽病況，而延遲就醫時間，直到肺癌末期症狀加劇，才發現自己已罹患肺癌。而讓許多人輕忽病情的原因也多因下列5大迷思所造成：

迷思1：只有抽煙才會得肺癌？

台北市北投健康管理醫院蔡聰聰主任醫師提醒，民眾不論是否有抽煙習慣，都必須做好對肺癌的防治，而不抽煙可說是維持肺部健康相當重要的關鍵。

然而，長期抽煙確實是罹患肺癌的主因之一，但並非是唯一成因。除了抽煙、二手煙之外，身處空氣污染環境、暴露於重金屬物質（如鎘、鉻、砷等）環境當中、有肺部相關病史或肺癌家族病史，甚至是烹煮時未使用抽油煙機，長時間吸入油煙，皆會提高罹患肺癌的風險。

迷思2：年輕人不會得肺癌？

肺癌近年來已有趨向年輕化的傾向，根據台灣奇美醫學中心每年約200例的個案當中，以50~70歲患者最為常見，但40歲以下也佔約7％，最年輕的個案甚至只有26歲。

想避免肺癌發生，台灣奇美醫學中心胸腔外科主任馮瑤表示，30歲前戒煙，即可降低約9成罹患肺癌的風險；此外，平時也應避免室內空氣污染，並改變烹調方式，採低油烹調為宜，保持廚房良好通風；外出時應配戴口罩，尤其是空氣污染嚴重時，更應避免至戶外從事激烈運動。

同時台灣奇美醫學中心胸腔外科主任馮瑤也建議，民眾可於45歲開始在健康檢查項目中加入肺癌篩檢。若有肺癌家族史者，更須提高警覺，可依照家族發生肺癌的平均年齡再提早10年，為自己安排肺癌篩檢，以利於早診斷與治療，防止肺癌惡化。

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迷思3：罹患肺癌多男性，不抽煙、不下廚就不會得？

台灣肺癌發生率近30年男性患者增加2.8倍，女性患者更大幅攀升4倍之多，其中罹患肺癌的男性有2成沒有抽煙習慣，女性更有高達90%從不抽煙。

然而即便不抽煙，也不下廚，並不代表就不會罹患肺癌，如長期暴露於二手煙或空氣污染的環境下，甚至身處於充斥著有機化合物的情境（如燃燒煤、燒香），都可能提高罹患肺癌的機率。

據台灣中央研究院於2020年曾發表的研究結果發現，在所有肺癌病患當中，74%從未吸煙年輕女性（小於60歲）和所有無肺癌表皮生長因子受體（EGFR） 突變的女性患者的APOBEC突變特徵程度較高，顯示APOBEC的突變特徵可能為女性早期肺癌的驅動因素。

此外，研究也發現，暴露於致癌物（如二手煙、三手煙、油煙、金屬化合物等），亦可能引起基因突變，其中又以大於70歲年長女性中突變程度較高。因此，民眾應減少生活中致癌物的暴露率，才可有效預防肺癌。

迷思4：肺癌篩檢做胸腔X光攝影就夠了？

透過胸部X光攝影可觀看肺部是否有明顯異常，如肺炎、肺結核、肺癌、肺氣腫或氣胸等各種肺部病變。台北市北投健康管理醫院蔡聰聰醫師指出，由於肺癌早期不易察覺，僅靠胸部X光檢查是無法察覺小於1公分的微小病灶，還可能會因病灶生長位置在心臟後方、橫膈部位、或與肋骨陰影重疊處，而造成偵測盲點。

建議長期抽煙、有肺癌家族史、肺部疾病等高危險族群，可定期就醫接受低劑量電腦斷層（Low-dose computed tomography, LDCT）檢查，偵測小至0.3公分的肺部結節，並依照結節的大小和檢查影像的型態，評估良性和惡性的可能性，提供醫師參考。

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4大肺癌高風險族群：定期篩檢救一命

以下4大肺癌高風險族群可考慮接受低劑量電腦斷層掃描篩檢，以利及早發現肺部結節，並定期檢查，有效控制病況：

- 年齡介於50~80歲，且抽煙史每年超過30包的民眾（含戒煙時間未超過15年者）。

- 具有肺癌家族史的民眾。

- 有肺部病史者（如肺結核、慢性肺阻塞性肺病）。

- 暴露於氡氣環境或特定職場環境工作者（如金屬業、冶礦業、石油化學工業、石綿接觸者或長期暴露在有粉塵、油煙、棉絮、化學物質、放射環境下等）可諮詢醫師是否需要篩檢。



迷思5：肺癌手術治療完就不會復發？

目前臨床上醫師會考量肺癌患者癌細胞的類型、疾病分期及病患身體狀況等因素，而分別使用不同的治療方法，包括手術切除、放射線治療、化學治療、標靶治療或合併療法。

多數人都會認為透過肺葉切除術、楔形和肺小節切除術或全肺切除手術，將肺癌患者體內的腫瘤切除後，便能有效治癒，且不會再次復發。事實上，不論是非小細胞肺癌（肺腺癌、鱗狀細胞癌及大細胞癌），還是小細胞肺癌患者，在接受手術切除治療後，僅能降低復發的可能性，但並不代表不會復發。

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尤其是非小細胞肺癌末期及小細胞肺癌，通常發現時癌細胞大多都以擴散至縱膈腔淋巴結或側肺，或者已轉移至遠處器官，如氣管、心臟等器官，所以即使經手術治療，並搭配化療或放射治療也無法完全有效根治肺癌。

以小細胞肺癌為例，約60~70%患者就醫診斷時，皆已轉移至其他器官，無法透過手術切除體內病灶，也因其容易復發，所以能活超過5年的病患幾乎少之又少，僅不到5%。

提醒民眾若您為肺癌高風險族群，請定期安排肺癌篩檢，以早期發現病灶、儘早治療，以防腫瘤惡化或轉移。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：年輕人不會得肺癌？肺癌手術後不會復發？破解肺癌5大常見迷思！】

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