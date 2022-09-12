癌症｜每7分鐘就有一人患癌？認清8種常見癌症早期警號及早察覺

癌症是全球死亡率的主因，每年全球罹患癌症死亡的人數，遠比愛滋病、瘧疾和肺結核總人數還要多。



在台灣，癌症更是連續蟬聯十大死因之首，其發生率和死亡率也逐年攀升，每年新增病例高達7萬多人，平均每7分鐘就有一人被診斷為癌症，儼然是威脅台灣人健康最大的敵人。根據外媒《The Sun》報導，隨著人口老齡化、壽命延長，癌症風險日趨上升，早期診斷、早日接受治療，可避免日後演變為重疾。除了接受癌症篩查外，了解各種癌症的體徵和症狀、定期進行身體檢查，發現異常情況後立即求醫，可挽救生命。

8種常見癌症早期警號（按圖👇👇👇）

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八種常見癌症及早期信號

一、乳癌

女性應定期檢查乳房，乳癌症狀包括乳房和腋窩附近出現硬塊或腫塊、皮膚組織變厚。乳頭出現不明分泌物、皮膚起皺、凹陷或發紅、持續的疼痛，都是乳癌的跡象。

二、前列腺癌

前列腺癌是在所有癌症病例中佔了14%的比例，患者大多為75至79歲的男性，常見症狀是夜尿、排尿不暢、排尿比平日更頻繁。精子或尿液出現血液、勃起障礙，也是前列腺癌的跡象。

三、肺癌

幾乎80%的肺癌病例可以預防和治療，肺癌症狀包括連續三週以上的咳嗽、喉嚨積痰、胸痛、胸腔感染、聲音嘶啞、呼吸困難。肺癌患者中75%由吸煙引起，即使不吸煙，暴露在二手煙環境中也可能罹患肺癌。

▼5招防癌秘笈（按圖看清👇👇👇）

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四、大腸癌

大腸癌在75歲以上的人群中最常見，但年輕人也可能患腸癌。腸癌的早期症狀包括不明原因的腹痛、排便習慣改變，更頻繁地上廁所或便血。隨著台灣近年來政府大力推動，民眾健康意識提升，大腸癌篩檢人數增加，發現早期的癌症比率有增加的效果。

五、皮膚癌

皮膚癌是第五大常見癌症，但87%的皮膚癌是可以預防的。皮膚癌症狀包括痣的尺寸及顏色出現變化、痣變得凸起、發癢或出血、皮膚出現不明斑點等等。

六、睪丸癌

睪丸癌最常見於30至34歲男性，男性應定期檢查睪丸，若睪丸出現異狀，例如腫脹、紅腫疼痛，都可能是癌症的跡象。

七、子宮頸癌

子宮頸癌的跡象包括非經期異常出血、陰道分泌物異味、性交疼痛和性交後出血。子宮頸抹片檢查可降低60%至90%的子宮頸癌發生率和死亡率，台灣國民健康署補助30歲以上婦女，免費進行子宮頸抹片檢查。符合資格者只要攜帶健保卡、身份證，至健保特約醫院、診所，就可進行篩檢。

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八、卵巢癌

卵巢癌主要症狀是腹脹、進食後的飽脹感、排尿習慣變化，其原因包括家族病史。女性應定期進行婦科檢查，及時發現卵巢各種病變，及早進行治療。

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