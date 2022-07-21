皮膚癌｜拜登自爆患癌白宮急澄清 曾患非黑色素瘤 常見於哪部位？

美國總統拜登再次語出驚人！他周三（20日）在一個活動演講時，突然披露自己「患有癌症」，消息震驚全美。事件亦令白宮隨即澄清指，拜登所指的是就任總統前曾患上非黑色素瘤皮膚癌，且相關癌細胞早在上任總統前已經切除。



而拜登曾經患上的非黑色素瘤皮膚癌，在本港原來亦絕非罕見，更位列2019年本港十大常見癌症第8位，而日常又應如何使用防曬產品才有效預防皮膚癌？



拜登日前公開演講時，披露自己「患癌」的消息，事件震驚各界。（資料圖片）

拜登：因在煉油廠旁成長而患癌

拜登當日到訪麻省一家已停止運作的火力發電廠，並就氣候問題發表講演講。當中，他談到自己在故鄉特拉華州時，曾經在煉油廠旁成長，批評這些煉油廠是造成該地區出現污染的罪魁禍首。

拜登談到需要擺脫對石油燃料的依賴時提到：「這就是為何我和與我一起長大的許多人都患有癌症，以及為甚麼特拉華州長時間以來癌症發病率都是全國最高」，此語一出隨即引發外界對拜登身體健康的關注。

白宮新聞發言人貝茨（Andrew Bates）同日火速在Twitter轉載《華盛頓郵報》專欄作家Glenn Kessler的帖文，該推文指拜登在入主白宮前曾接受「非黑色素瘤皮膚癌」切除手術。

而拜登的醫生亦於去年11月的報告指出，拜登就任總統之前已接受「非黑色素瘤皮膚癌」手術，切除多個「局部」腫瘤。報告說，拜登罹患皮膚癌可能是「年輕時曬太多太陽所致」。

▼同場加映，基底細胞皮膚癌的外觀是怎樣？（按圖👇👇👇）

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基底細胞癌屬皮膚癌主流

非黑素瘤皮膚癌是白人最常見的惡性腫瘤，大約每5名美國人一生中有1人將會患上皮膚癌。全球非黑素瘤皮膚癌的發病率亦正上升，原因可能由於人口老化和增加暴露在陽光下的危險有關。

而本港情況亦並非罕見，據香港癌症資料統計中心資料顯示，非黑色素瘤皮膚癌位列2019年本港十大常見癌症的第8位，共1,081宗新症，男女人數相約。

一般而言，皮膚癌主要可分成非黑色素瘤皮膚癌及黑色素瘤皮膚癌，非黑色素瘤皮膚癌則為皮膚癌的主流，當中可再細分成基底細胞癌及鱗狀細胞癌。

基底細胞癌：



基底細胞癌是最常見的皮膚癌，約佔皮膚癌的70%-85%。患者大多40歲以上，患處多為被陽光曝曬的地方，如頭、頸和鼻子等。患處的症狀形態方面則相對不一，包括：

．小塊光滑、色澤像珍珠的皮膚

．表面帶有油光；像隆起的紅色硬塊

．偶會出血或痕癢

．長出痂或疤

．治癒後又再復發

．看似鱗狀扁平的紅痂

．潰傷但無痛

．一般增生慢，絕少擴散，及早發現通常可治癒

大多數基底細胞瘤可透過手術切除或放射治療根治，其他治療方法包括冷凍療法和使用燒灼術刮除。大約有5-10%經治療的個案會復發，常見於鼻、耳朵及耳後部位。新的發病部位亦會發生在其他部位，特別是那些有長期誘因的病人。因此長期覆診是必須的。

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鱗狀細胞癌：



鱗狀細胞癌約佔皮膚癌的15-20%。患者多在50歲以上，多發於過往經照射或燒傷的皮膚，常見患處包括頭、頸、手和手臂，偶而也可能出現在上身或腿部，常見的症狀包括：

．皮膚加厚

．產生鱗片狀紅腫

．容易流血，碰觸即痛

症狀在幾個月內可快速成長，並經淋巴擴散到身體其他部份。在嘴唇和耳朵擴散的機率特別高，應該儘速求醫。

大部份的鱗狀細胞瘤可經由徹底的手術切除來根治。放射治療亦是其中一個有效的選擇，特別適用於治療那些無法接受手術又年紀老邁或身體虛弱的病人。經治療後，病人需定期覆診以監測復發或新的損害。

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防曬措施可降80%患癌風險

據香港防癌會資料顯示，只要做足防曬措施，已可減低80%患上皮膚癌的風險。此外，80%由陽光導致的皮膚損傷在18歲前已形成，因此防曬應從小開始。

．避免在上午11時至下午3時間進行長時間戶外活動

．戶外活動時應穿上長袖襯衣、褲子、闊邊帽和太陽眼鏡等

．戶外活動時為皮膚塗抹防曬指數(SPF)至少15及PA++的防曬產品

．防曬產品應每隔兩小時塗抹一次，游泳後或冒汗後應再塗抹

．一歲以下嬰兒絕不應直接暴露在陽光下

．不應照室內太陽燈