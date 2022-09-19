媽媽教仔太勞氣 情緒激動爆肺 心臟科醫生：太壓抑情緒或會致癌

面對小朋友不肯做功課，不少媽媽會頭痛又生氣， 有時更會情緒太激動，會導致不適。早前，台灣博仁醫院副院長、心臟內科專科康志森到台灣醫學節目《健康2.0》指出，有位45歲媽媽因教小朋友期間，情緒太激動而導致爆肺，更有氣胸問題需送院治療。原來情緒波動或有機會導致爆肺、肺病，現細看箇中原因。



台灣博仁醫院副院長、心臟內科專科醫師康志森早前在醫學節目《健康2.0》中指出，一名45歲女人教導小朋友期間，愈講愈生氣，情緒過於激動，而導致爆肺（氣胸），送到醫院痛得要命，需要插胸管 。

醫生也指出生氣等於慢性自殺，有氣悶住會誘發肺病

康醫生指出有病人生活上長期壓抑，既一人撫養小朋友，亦與先生感情不好等等，存在心理及情緒壓力。醫生診症後，排除了是狹心症（心絞痛），然後做了低劑量的電腦斷層，發現有肺腺癌，建議大家保持樂觀心態。

經常性生氣容易引致 8 大問題

節目中更有台灣新光醫院家醫科醫師柳朋馳分享，指出情緒對身體造成一定影響，甚至影響五臟六腑的運作。若人容易生氣、性格衝動或控制情緒較差的人，身體會出現 8 大問題：

1.大腦：使細胞衰弱，腦中風危險增3.62倍。

2.肺：頻密生氣，肺泡常處於持續擴張傷害肺臟。

3.心臟：生氣時心跳加速，誘發心絞痛和心肌梗塞。

4.腸：引起情緒性胃腸疾病，誘發胃潰瘍、胃酸逆流。

5免疫系統：壓力荷爾蒙皮質醇升高，使身體免疫力下降。

6.甲狀腺：内分泌系統失調，引發甲狀腺亢奮。

7.肝：體内C反應蛋白濃度提升，導致肝炎和肝損傷。

8.皮膚：導致人體皮質醇增加，自我修復能力更差。

爆肺原因



根據香港哮喘會資料*，「爆肺」主要原因有外傷性，例如車禍、刀槍刺傷等，造成肺臟破裂，空氣漏出至胸膜腔。另外一種則是自發性氣胸，指的是肺泡無緣無故破裂，這通常跟肺部本身的疾病有關。

體形高瘦、吸煙人士，甚或有慢性肺病的病人，例如慢性阻塞性肺病、哮喘、肺纖維化及肺癆等症狀，都容易導致氣胸出現。

資料來源：http://www.hkasthma.org.hk/hk/feature-articles/4770

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