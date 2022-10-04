張智霖舞台上辦婚禮補償愛妻袁詠儀感動落淚　相愛30年令人稱羨

張智霖參演內地綜藝節目《披荊斬棘》第二季，於第三次公演的舞台上表演《無與倫比的美麗》時，特意安排婚禮環節，與愛妻袁詠儀補辦婚禮，獻唱情歌表愛意，令場內眾人感動落淚。兩人相愛30年，感情深厚令人稱羨。



張智霖需要於比賽上與一眾隊員合作演唱蘇打綠的《無與倫比的美麗》，事前與隊友商討時，Chilam表示當作結婚時沒有舉辦婚禮，認為虧欠了太太，一直都想找個機會補償太太，而這次的演出便是很好的機會，可以在眾人見證下「送給太太的一個很好的、真誠的禮物。」

排練前他亦向隊員分享自己與靚靚的故事：「1992年，那就是我跟我的太太認識的那一年，她確實是在我心中就是無與倫比的美麗，她從一出道香港小姐冠軍這個身份，然後電影最佳女主角這樣的一個高度，然後再變成現在的張太太，我覺得是一種降維，所以她能夠來跟我一塊生活我覺得是蠻夢幻的。可是我跟她的那個（結婚），是沒有婚禮的一個東西，我們沒有辦過任何的celebration，也沒有一張一起的結婚合照。」

後來正式表演時，Chilam於台上獻唱歌曲後，便為眾人送上驚喜，邀請妻子出場：「我曾經說過，我希望60歲的時候，跟我太太補拍一張婚紗照，可是我想為什麼我們還要等呢？今天，我特別想給她一個提早十年的婚禮。袁詠儀，你就是我心中無與倫比的美麗！」

靚靚穿著婚紗登上台後不禁感動落淚，兩人情深對望，張智霖更面帶笑容奔向愛妻，邊哽咽邊訴心意：「你知道你才是我心中的無與倫比的美麗，我知道你才是這世界上無與倫比的美麗。」說罷他掀起太太的頭紗、為她戴上摺紙戒指，寵溺之情表露無遺。兩人更相擁親吻，非常甜蜜，令場內眾人感動不已。

靚靚事後亦表示很滿足：「我已經很開心很滿足了，因為張智霖哥他在生活上並不是一個很浪漫的人，他這次懂得浪漫了突然間，給我一個美好的回憶。」Chilam亦表示：「收到《無與倫比》這首歌，我第一時間就想到最美的東西，在我心中應該就是我的太太。」、「我覺得很幸福，我這一次的舞台真的是把自己的人生，自己生命很重要的一個部分放進去，（在台上）也沒有說我要什麼時候走，什麼時候握著她的手，那些完全都變得不重要了，在那一刻就是真的很純粹地奔向她，特別謝謝《披荊斬棘》，讓我完成了一件人生大事。」

+ 1

Chilam與靚靚於1992年拍攝電影《邊緣浪子》時相識，相愛9年後於2001年2月8日在國外旅行時秘密結婚，於2006年誕下兒子張慕童。兩人至今已結婚21年，多年來感情深厚，十分恩愛，一直都是圈中的模範夫妻。ChiLam出名是寵妻狂魔，多年來為愛妻豪買名牌手袋。這次更在眾人面前舉辦婚禮，為妻子留下美好回憶，鶼鰈情深令人稱羨。

除了婚姻生活為人羨慕之外，靚靚也有一套教養心得，她曾在內地節目《童言有計》第二季擔任嘉賓，當時有位爸爸分享自己「有求必應」的教養方法，他事事順應兒子的要求，更指本來能幫到兒子為何不幫，表示這種行為令他覺得很幸福。

靚靚不認同他的行為：「你的兒子現在沒有問題，但是到他長大以後就好像我一樣，覺得我很沒用什麼都不懂。」她更以自己的童年為例，父親一直寵愛她，導致她長大後無法獨立，更怪父親一直縱她：「我就怪我爸爸，就是你把我弄成這樣的，你可以跟著他多少年呢？你想一下吧？」

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓