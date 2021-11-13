張智霖袁詠儀兒子魔童15歲生日　高大靚仔盡得父母真傳

張智霖和太太袁詠儀靚靚近年主力在內地發展，他們的兒子「魔童」張慕童昨日（12日）已踏入15歲，一班好友更隆重其事，為他準備了3個蛋糕慶生。從IG的影片可見他一頭鬈髮，長得又高又瘦，越大越靚仔，盡得父母真傳。



15歲的魔童據悉就讀香港國際學校（Hong Kong International School），在正日生日當天一班國際學校的同學為他慶生，在其IG動態亦有不少同學向他祝賀，可見其人緣相當不錯。媽媽袁詠儀亦有在其IG貼文賀囝囝生日，並寫道：「這位小朋友👶🏻今天15歲🧒🏻了，生日快樂🎂，健康💪🏻快樂😍感恩💝😘😘😘」但未見有合照，相信父母仍在內地工作，未能親身與兒子慶祝。

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早前母親節，魔童曾在IG貼出一張與媽媽袁詠儀的背影，只見他已長得比媽媽高，更留高：「我愛媽媽！」在之後的父親節，爸爸張智霖曾在IG貼出一張相片，只見父子抱住愛犬一同悠閒地過。不過魔童一雙又長又幼的雙腿實在驚艷網民，大呼是「女士都想要的一雙腿」，亦有人猜想魔童的身高或者已超越爸爸。

魔童一向熱愛運動，特別是滑板，經常在其IG動態分享踩板的影片，又高又瘦的他身手相當靈活。

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