女兒撰千字文作生日禮物：謝謝你把我生下來　媽媽感動流淚讚貼心

每位媽媽的最大心願就是小朋友健康快樂地成長，最感動不過是看見子女越來越懂事，近日有位台灣女網民分享女兒的親筆信，女兒用千字文向媽媽表達愛意，也感激媽媽的付出，這份生日禮物令母親非常感動。



台灣女網民於社交平台群組「爆怨公社」發文分享女兒的窩心行為。女兒在她生日時送上一封親筆信，親手寫下對媽媽的愛意。女兒在信件開首感激媽媽：「謝謝妳當初把我生下來，讓我擁有現在這一切」，她更表示因為媽媽希望自己做得比別人好，因此讓她想要努力考試、比賽，希望能成為媽媽的驕傲。

她指有些同學不會與父母分享自己的日常，而她卻不同：「我每天誠實跟妳報備今天發生的事，是怕妳擔心，因為有些同學都不說，我很喜歡跟妳分享點點滴滴。」

女兒亦表示之前因未能成為模範生而難過，因為想讓媽媽知道女兒像她一樣棒：「我想讓妳知道妳生得（的）女兒像到妳，都很棒，我也想成為妳的驕傲……我這次比賽一定要得名，當作妳的生日禮物，還有段考，雖然妳都說盡力就好，但是妳一定也希望我考好」即使媽媽沒有施加壓力，女兒仍自發努力學習，希望取得好成績令媽媽自豪，非常窩心懂事。

女兒於信中盡訴愛意，令媽媽大受感動。（photoAC）

女兒最後亦不忘祝福媽媽：「祝我最美最聰明最體貼最溫柔的媽媽生日快樂！」，她亦引用了電視節目插曲《只要你能開心》的一段歌詞，表達愛意：「這段歌詞很像妳，歌詞中的「妳」，是我愛妳呦～」。

媽媽讀信後感動不已：「為什麼生日還要讓我掉眼淚，生女兒就是…….太貼心了，好感動～～～」。不少網民都為之動容，大讚女兒性格乖巧，認為是全因媽媽有良好身教：「從女兒的肺腑文章裡，可以感受到媽媽以身作則的努力」、「女兒寫的文章內容都把你的溫柔回饋給妳了」、「有一個懂事又乖的女兒，是你最好的生日禮物」。

（FB@爆怨公社）

完整內容

To 親愛a媽



祝妳生日快樂！謝謝妳當初把我生下來，讓我擁有現在這一切，妳希望我可以比別人更好，造就了我的得失心，我開始會想要考試考好，在比賽中爭光，勝負欲很重，我今天還報名國語文比赛的「作文」欸！也是想證明，寫文其實對我是有幫助的，當然，我常常跟妳說奥菲學姐是因為她在學校很照顧我，絕對不是因為我比較愛她，我每天誠實跟妳報備今天發生的事，是怕妳擔心，因為有些同學都不說，我很喜歡跟妳分享點點滴滴。上次模範生我很難過，有一個原因是，我想讓妳知道妳生得（的）女兒像到妳，都很棒，我也想成為妳的驕傲。我不想錯過每一位比賽的機會，我想要體會，妳以前作文的經驗，所以！我這次比賽一定要得名，當作妳的生日禮物，還有段考，雖然妳都說盡力就好，但是妳一定也希望我考好，啊！我好像離題了……



祝我最美最聰明最體貼最溫柔的媽媽生日快樂！！！！！



我在午休寫的，我還被迫幫忙改數卷，我還寫到哭欸！



「再多無能為力，只要妳還在這裡，哪怕是多苦多累沒關係，妳的笑就足矣為妳放棄自己」這段歌詞很像妳，歌詞中的「妳」，是我愛妳呦～



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