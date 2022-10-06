父親告女兒索$5.20贍養費要求每月探望令人咋舌：老了才情感綁架

家家有本難唸的經，每個家庭都有自己的難處，但歸根究柢父母和子女渴望得到對方的愛和關心也是正常不過的事。內地有對父女疏遠多年，最後父親起訴女兒索要贍養費，背後原因竟是希望與女兒重建關係，因此透過法律手段令女兒定期聯繫自己，做法令人咋舌。



父親起訴女兒索贍養費

內地江蘇有位73歲的老翁何先生起訴女兒，要求女兒每月支付$5.20元人民幣作贍養費，取其諧音「我愛你」，指是希望女兒不要忘了他。他更提出要女兒每月探望自己一次、打電話問候一次。

父親更請求法院判女兒提供一套拆遷安置房供他居住，方便他探望女兒，因為當初他贈送一套房屋給女兒，後來拆遷後獲得幾套拆遷安置房。

已婚情況下與另一位女士誕下二女

何先生於1990年時在已婚的情況下，與一位王姓女士同居三年並誕下女兒「萌萌」，五年後分居後，萌萌便一直跟母親生活。後來在法院判決下，父親支付了十萬元人民幣作撫養費。後來王女士因經濟問題送回女兒，萌萌便一直跟著同父異母的姐姐生活，由父親和姐姐承擔生活和學業開支。

女兒結婚生子也沒有告訴父親

萌萌升讀大學後回到南京與親生母親生活，逐漸與父親失去聯繫。後來連她結婚生子也沒有與父親分享。父親日漸衰老年，希望得到女兒的關愛，因此便採取另類方法，向女兒提出訴訟，透過法律手段令女兒定期聯繫自己。

網民直斥父親自私

不少網民都直斥父親行為自私，更心痛兩位女兒的遭遇：「小女兒得多可憐，她經歷的是爹媽都養不了她的境遇，這些困難擺在面前，她連一個完整家庭的幻想都來不及有，心理創傷比常規離異家庭要來的多得多」、「大女兒上輩子是造了什麼孽」、「有些人年輕時不負責任，老了來情感道德綁架，孩子從小缺失的呢？」