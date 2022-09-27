新手爸爸保鮮紙包頭 肉緊狂吻2個月大女兒

子女是每位父母的掌上明珠。很多新手爸媽都想親親BB的臉頰，但無奈太多病毒細菌，隨時令BB染病。一位年輕爸爸頭包保鮮膜親吻兩個多月的女兒，媽媽指出這樣做的原因是因爲更好保護女兒。



保鮮紙包頭親吻 保護女兒的方法

根據内地傳媒《極目新聞》報道，一對90後廣州爸爸頭包保鮮膜，多次親吻兩個多月大的女兒臉頰和嘴巴，一臉寵溺地看著女兒，一邊親吻一邊笑。

爸爸表示他很喜歡和小朋友一起玩，由於不是用保鮮膜緊包頭，所以不會影響呼吸，之前他想親吻女兒，都只能親吻女兒後腦位置。

媽媽表示這全是爸爸自己想的方法，因爲爸爸一直都很想親吻女兒，但由於女兒是新生嬰兒，她害怕大人會將細菌傳染給女兒，所以一直不讓爸爸輕吻女兒，爲了想更好保護女兒，才出此下策。而平時女兒白天由她來照顧，晚上女兒換尿片、冲奶粉的工作都是爸爸負責，她指每晚都可以睡一整覺。

唇瘡要小心 有傳染性

圖片來源：衞生署

爲了以防萬一，這位爸爸這樣做都並無道理。根據衞生署資料*，唇瘡是受到疱疹一型病毒感染後所引致的徵狀，通常會出現在嘴唇和鼻孔邊緣，唇瘡的分泌物含有疱疹一型病毒，具有傳染性。

唇瘡一般會在兩星期內自動痊癒，如果為了防止引起痛楚或將病毒傳染他人，除了避免進食辛辣及硬的食物，刺激患處，都可以避免用手觸碰患處，以及避免親密接觸，例如接吻。

資料來源：https://www.toothclub.gov.hk/mobile/chi/teens_02_04_05.html

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