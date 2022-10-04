湊仔很累「後悔當媽媽」？有這想法別羞愧　逆向思維調節育兒心態

大家都會抱着遲疑、內疚的口氣尋求同溫層：「如果可以，我其實一點都不想生小孩，有人跟我一樣嗎？」、「有人跟我一樣，覺得自己一點都不愛小孩嗎？」小心翼翼的說出心聲，就像是做錯事怕被人發現一樣，羞愧又痛苦。你也是其中之一嗎？



為人父母，是個非常、非常特殊的人生經歷。

它不像職場、婚姻，或任何一段人際關係，說斷就斷；即便孩子還在肚子裏、長大離家，或是比我們先離開，不管有沒有生活在一起，父母對孩子的牽掛、思念、責任感、愛，都會永永遠遠的刻在我們自懷孕開始後的人生裏，永遠抹滅不去。

由於這些我們從未承受過的這麼重大的責任，或是育兒中突然變少的自由、變差的生活品質，又或是女性發展空間變大、成就達成的機會變多，有些媽媽會後悔成為媽媽：「如果可以回到受孕的那一天，我們肯定會在進行親密行為時，做好一切的避孕措施。」

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德州媽媽、歐陽靖，在最近就有與各位網友討論了「後悔成為媽媽」這樣的議題，引起許多網友討論；但其實在這之前，已經有許多媽媽在各大社團、論壇、討論區，討論過這樣的話題，以色列社會學家奧爾娜．多娜絲更在2019年的時候，出版了驚世駭俗的《後悔當媽媽》書，與大眾討論：「為甚麼母愛不是天性？」、「為甚麼有人會不愛自己的孩子？」

說出「後悔當媽媽」、「我對小孩沒感覺」，是一種禁忌

「愛自己的小孩」、「為孩子無怨無悔的付出，並甘之如飴」，是所有人對媽媽最基礎的標準。如果有人說出「我對小孩沒感覺，我就是不想親近他」、「我一聽小孩哭就覺得煩」、「如果重來一次，我不想生小孩」這種話，我們就會直接認定他不愛自己的孩子，他沒有盡到媽媽的責任，而且是連最基本的身為人母的條件都沒達到。

後悔這個詞，在多數人的觀念裏就代表着不喜歡，甚至會腦補、延伸媽媽沒說出口的話：「我不喜歡現在的生活，原因就是有小孩干擾我追求幸福」、「如果可以、而且不犯法、不愧疚的話，我一定會把小孩拋棄。」這樣的腦補一出來，說出「後悔當媽媽」的媽媽就成為十惡不赦、冷血冷酷的大罪人。

所以每次有這樣的討論，大家都會抱着遲疑、內疚的口氣尋求同溫層：「如果可以，我其實一點都不想生小孩，有人跟我一樣嗎？」、「有人跟我一樣，覺得自己一點都不愛小孩嗎？」小心翼翼的說出心聲，就像是做錯事怕被人發現一樣，羞愧又痛苦。

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「後悔當媽媽」這句話的真相

因為後悔當媽媽，而拋家棄子的人大有人在，但也有很多人在說出這句話的時候，只是單純表示他不喜歡現在的高壓生活而已：無止盡的牽掛、全責的照顧另一人的生活所需、睡不飽、被干預的生活、身邊充斥着吵架聲、哭聲；但撇除那些令人煩躁的生活模式，這些媽媽其實是愛自己小孩的；只是相較單身時的生活，他們更愛單身時的自由自在而已。

這樣的媽媽有甚麼優點？

可能和其他媽媽相較起來，與孩子分開時不會有那麼嚴重的分離焦慮，他們更能放手讓孩子成長、學習獨立；說不定他們與另一半的分工會更好，因為他們會放手讓另一半一起照顧小孩，能多花一點時間專注在另一半的感情。

不需要再對媽媽有刻板印象的標準，讓他們照自己的方式育兒吧！

會讓「後悔當媽媽」的人，有這麼深的罪惡感，其中一部分很大的原因就是來自於社會的期待以及刻板印象。但每個人對自己生活的平衡標準均不同，有人就是喜歡24小時跟小孩黏在一起，有人卻需要一段喘息的時間，忘記媽媽身份、做自己想做的事情。取得平衡後，才能更好的照顧小孩。

因此，別再責怪媽媽為甚麼不餵母奶、不親餵，為甚麼小孩一出生就回職場、為甚麼年紀小小就托嬰，為甚麼媽媽不做這個、不做那個。或許對這些媽媽而言，跟孩子保持一點距離，他們才能更好的與孩子相處，而不是深陷枷鎖，覺得痛苦又掙扎，每日為自己不耐煩感到內疚。

後悔當媽媽，是一種真實的情緒，是一種主觀的比較，誰都無法責備。但既然媽媽是個無法逆轉的身份，就想着怎麼在這樣的生活中找到平衡，照顧好自己、也盡到自己當媽媽的責任吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「後悔當媽媽」是媽媽說不出口的禁忌！但有這念頭的人，不只你一個】