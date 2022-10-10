親子共讀｜想小朋友鍾意睇書要揀啱書 即睇幼教老師大推的六種書

要讓孩子喜歡看書先選對書！0至1歲的孩子雖然不會說話，但視力發展慢慢清晰，除了能看較大的物件外，也看到像釦子般的小物件。而1至2歲的孩子可以從圖片中找出自己熟悉的物品再以手指指出來，同時也能說出生活中常見的詞彙。如果想從圖書中，跟孩子認物件、人物或生活周遭的景物，如何為孩子挑書呢？



1. 觸摸書



還躺著的小寶寶就可以開始玩，牽著寶寶的手，引導他去摸一摸不同質地的觸感。帶領數次後發現，我的寶寶六個月時摸到其他「非觸摸書」時，也會伸手去摸（由上而下）圖片。

2. 拉拉書、翻翻書（操作書）

一歲前寶寶就已經發展「物體恆存」的概念，知道物體不是真的不見，會試著拉開/翻開書上的機關，也會期待大人拉開/翻開機關。而一歲後的孩子已能練習拉開/翻開書上的機關，有操作的書籍可以讓小孩在看書時增加耐性和樂趣。

3. 有聲書



有動物/交通工具/唱歌/童謠...等發出聲響的書，而幾個月大的寶寶對聲音最敏感及好奇，這些書很快就能吸引寶寶來看書。



一歲以上的孩子可以鼓勵一起唸唱或發出（動物）叫聲。幾次我的寶寶在車上鬧情緒時，媽媽立刻拿出常聽的那本唸謠書（居然不是奶嘴），終於讓他冷靜下來，還能安靜聽一陣子。



P.S 音樂書也一定要搭配大人口語引導或跟唱，照顧者的聲音才是最有溫度的。

4. 立體書



立體書有好有壞，對於幾個月的寶寶看到立體的東西彈出黎，吸引度100%。目前唸了10幾次都滿投入的（而且頁數不少)，但對於一歲後很抓物的孩子來說，立體書的壽命不長，但籍機引導孩子「輕輕的摸、慢慢翻頁」也是很需要的。

5. 認知書（圖片書）



通常這種書都是白底大圖片，一歲以下的寶寶可以看得很清楚，一歲以上的孩子能認識不同詞彙，因此非常推薦！

6. 布書



一歲以下寶寶如果拿來啃可以放心不會受傷，一歲以上的孩子可以用布書來練習「愛護書籍，慢慢翻頁」。

注意重點



1. 一直重複的句子/句型很適合

2. 大圖、無字或少字很適合

3. 書面乾淨、簡單很適合

4. 色彩鮮明很適合

5. 硬殼書翻不破很適合

6. 如果你還有餘力，選擇有美感的畫風、色調也很重要

不建議的書



1. 字多圖小，寶寶先睡著？

2. 故事情節複雜，小孩不懂呀！

3. 一本要念5分鐘的書，小孩逃之夭夭。



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