推介4本暑假親子共讀繪本　提升小朋友想像力、好奇心、語文能力

親子共讀對於小朋友成長非常重要，透過共讀或伴讀的過程，可以培養小朋友的想像力和好奇心。今次向大家推介4款適合小朋友和爸爸媽媽共讀的繪本，有一款更可以免費於線上觀看！



很多家長都會購買繪本和小朋友進行親子共讀，共讀或伴讀的過程中，父母可以培養小朋友的想像力、好奇心、專注力、語文能力等等。在疫情下社會需要更多親子活動，共讀繪本是一個非常優質親子時間。

親子共讀對於小朋友成長非常重要（getty）

公民教育委員會主席蔡德昇先生太平紳士在訪問中提及，家長需要主動進入小孩的世界，在過程中不單可發掘子女的特質，更是進行公民教育的好時機。另外香港醫學會慈善基金副主席指出親子關係是雙向性，透過繪本可讓家長學懂情緒管理，與子女溝通的技巧，解讀子女的說話及行為背後的需要，成為「守門人」，正面聆聽子女心聲及作出適切應對，子女亦可從家長身上學習。

《爸爸的神奇背包》

由童軍知友社及城市女青年商會聯合出版的一本功能性故事繪本--《爸爸的神奇背包》，讓子女能夠與家長一起讀故事外，家長亦能於伴讀的過程中，學習「一問二應三轉介」的「SOULKeeper」技巧，運用支持（Support）、觀察（Observe）、理解（Understand）及聆聽（Listen）這四個基本守護元素及兩個Keeper具體技巧：提問及回應子女的情緒，有效地促進親子關係。

由童軍知友社及城市女青年商會聯合出版的功能性故事繪本--《爸爸的神奇背包》

《樹窿兵團兒童情緒繪本》系列

香港救助兒童會與明愛全樂軒合作， 創作及出版「樹窿兵團兒童情緒繪本」系列。繪本系列共分四冊，描繪四個兒童較常經驗的情緒: 憤怒、傷心、害怕、喜樂。家長和小朋友在共讀的過程中可從不同的角度，了解各種情緒背後的意義、學習表達及調節情緒之方法。家長亦可以透過親子共讀，與小朋友一同經歷和發掘各種情緒背後的意義， 促進親子關係。家長可到香港救助兒童會的網頁免費下載電子版。

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《生命的旅程系列：想念你！》

繪本以生死教育為主題，透過故事中主角如何面對自身絕症，或親人離世，讓小朋友了解死亡概念，如何面對突如其來嘅死亡，以及體會當中的感動和愛。全齡兒童均適合閱讀。

《MeowMeow 不見了!》

繪本以多元文化為主題，故事講述主角小靜搬家時，愛貓MeowMeow走失。找貓的過程中走遍油麻地這個新舊交融嘅社區，不同種族的街坊都紛紛幫助小靜尋找MeowMeow。繪本透過主角嘅腳步，讓孩子認識和欣賞不同文化嘅差異，學習接納和包容。繪本適合3-8歲幼兒至初小、華語或非華語兒童。