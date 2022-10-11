教導｜孩子只跟你發脾氣 只因當你是「自己人」 3招教導怎冷靜
撰文：親子王國
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年幼的孩子仍未能好好控制自己的情緒，每當遇上不合心意的事情或想做的事情受到阻礙時，就很容易不開心和發脾氣，而很多時媽媽都是他們宣洩情緒的第一對象。對於發脾氣的孩子，媽媽需要教會孩子如何去控制情緒，把握以下3個教養關鍵，讓孩子快速冷靜，不再對大人亂發脾氣！
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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【港識教育】小朋友經常發脾氣鬧情緒？爸媽必學3招教孩子正確表達情緒】