婆媳｜水晶梨只可獨吃不可分享？奶奶因「5個字」　定下騎呢家規

有些老一輩的思想較為傳統，因此會遵循特定習俗和禁忌，導致年輕人無法接受。



日前一名女網友在Facebook上發文，分享奶奶對於吃水晶梨的特殊規定，就是絕對不能和別人分着吃，而帖文曝光後也掀起討論，不少人直呼「太瞎了啦！」

這個奶奶定的家規，像是間接叫人不要吃梨吧：（按圖了解）

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日前一名女網友在Facebook「靠北婆婆2.0」上發文，事主透露奶奶對於吃水晶梨有個很鬧人的規定，就是絕對不能和別人分着吃，因為「我們不分梨（離）」。事主提到偏偏現在的水晶梨都很大一顆，搞到每次都要分好幾餐吃，還必須一人一個保鮮盒隔開放。事主表示奶奶對這個規定非常引以為傲，每次只要桌上出現水晶梨，就非得要提一次這個家規，「然後燦笑得像個智障一樣，白眼已經翻到…，唉，後來我索性就都不吃了」。

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帖文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：

．「那打成汁吧！你儂我儂永不分離，攪和在一起」

．「不論是誰，沒有分梨也會分離！奶奶不知道『天下無不散的筵席』這句話嗎？」

．「奶奶總有些奇怪的不成文規定，然後她們又很自豪，以為自己訂了甚麼家法一樣」

．「這樣只會讓我更想跟她分梨，超讚的」

．「甘露梨請奶奶一次嗑完讓我看」

．「笑死，活這麼大第一次聽到」

．「可以告訴她，梨子台語叫『來啊』，想走都走不了」

．「妳奶奶誤解了，她先把梨子切了就是分離，家人吃了各自的梨才是團結一心」

．「一直一直都是跟老爺奶奶分著吃，到現在還是住一起…」

．「第一次聽過這種！也太瞎」

．「太傻眼了，白眼都翻到後腦勺去了」

．「賣現切水果的老闆一定很衰，每天都在『分梨』」



另外，也有網民提到：

．「我奶奶是說不要喝烏梅汁，因為會倒霉…」

．「鳳梨也不能切，因為切了不會旺」

．「那下雨天不就不能撐傘出門？」

．「我們家是雞腳不能只吃一隻」

．「最好要她不要吃雞，吃多了會變『雞婆』」

．「蘋果也不能分喔，會不平安」

．「那她不能吃西瓜…台語不是西歸嗎？」

．「我奶奶說不可以吃山楂，因為會變人渣」。



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