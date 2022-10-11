傅家俊衝破難關闖決賽 女兒現場鼓掌打氣 身教不言棄

香港世界桌球大師賽2022於10月6至9日在香港體育館上演，最受矚目莫過於「神奇小子」傅家俊衝破眼疾難關，再度踏上決賽與世界排名第一的奧蘇利雲交手。是次比賽別具意義，除了在主場獲逾8,000名球迷現場觀賽，更有太太跟兩位女兒打氣。傅家俊卓越表現激勵不少香港人，他則希望藉比賽啟發女兒，「面對再強大的難關都要行下去，不可以放棄。」



傅家俊於2018年初因視網膜退化暫停比賽，後來遇上疫情導致排名暴跌，故前日（9日）與奧蘇利雲上演的夢幻對決可謂萬眾期待。觀眾席上有兩個可愛女孩「肉緊」鼓掌打氣，原來是傅家俊分別9歲和7歲的女兒！在賽事暫停期間，更見傅家俊與女兒揮手，為緊張賽事增添溫馨。

圖/傅家俊Facebook

衝破飛蚊症難關 為女兒作最好身教



是次比賽中，傅家俊屢次發揮精彩表現，在準決賽決勝局轟出147滿分，登上決賽舞台。雖然決賽最終不敵世界第一的奧蘇利雲，但帶著父親身份上場比賽，他仍成功向女兒展現堅強意志，冀啟發女兒。「我有跟囡囡說，人生再困難，面對再強大的難關都要行下去，不可以放棄。」

傅家俊2017年底發現患上飛蚊症以及視網膜退化，左眼曾出現逾200粒黑點，手術後醫生曾指不可提負重物，連提球棒盒或抱女兒也不可以，當病情已趨穩定，他就帶病上陣，狀態遲遲未能回復，在2018年倫敦桌球大師賽出局後返港宣布因視網膜退化休戰。不如意的事接二連三，其後他受疫情影響退出部分賽事，導致世界排名跌出64以外。



飛蚊症的其他特徵（按圖）：相關閱讀：飛蚊症｜傅家俊左眼曾有200黑點 不敵「世一」奧蘇利雲雖敗猶榮

根據醫院管理局資料，眼球內玻璃體是清澈透明的膠狀物質，玻璃體會隨著年齡的增加退化，有一部份的玻璃體會液化，過程中變成混濁物，並在玻璃體中懸浮，當光線進入眼球，這些混濁物便會在視網膜上投射形成陰影，即是患者所見之飛蚊。

患者通常會見到點、線或者網狀的黑影，黑影會隨著患者的眼球轉動而移動，如同蚊子在眼前飛舞般， 特別情況下，飛蚊症是視網膜脫落之先兆，患者除了看見飛蚊外，還可能看見閃光或物體變形等。

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圖/傅家俊Facebook

教養過程反思教育



桌球賽場上身教女兒，教養女兒的過程也也令傅家俊反思何謂「教育」，包括小朋友的興趣，以及從中得益。於是他在2020年開設兒童桌球學校，也是受到愛女啟發，希望為兒童提供合適的訓練環境，望他們感受追求桌球樂趣，以及瞭解相關技巧和知識。