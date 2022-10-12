專上學院夥社福機構推動幼稚園英語教學　設計新課程鼓勵遊戲學習

幼稚園是每名學童接受教育的起點，其教育方法和配套對幼兒的學習及求知意欲甚有影響力，教師與家長的角色尤其重要。為推動本地幼兒教育，耀中幼教學院將聯同新界婦孺福利會共同主辦為期兩年的「幼稚園英語教學支援計劃」，著力為幼稚園及家長提供教學培訓及支援。計劃第一階段目前已經開始，有份參與的幼稚園校長認為體驗活動氣氛良好，有助教師反思如何在日常生活中滲入英語元素，提升幼童的英語能力及學習興趣。



「幼稚園英語教學支援計劃」將針對三大領域，包括：幼教老師的自我效能與自我感知能力、幼兒的學習意欲、動機與英文應用，及計劃對於本地幼兒英語教學發展的效用與影響。計劃將分成兩大階段進行，首階段已經開始，由耀中幼教學院團隊到訪新界婦孺福利會屬下5所幼兒學校，透過課堂觀察、教師工作坊與問卷調查，評估現行英語課程內容和教學方法。

耀中幼教學院助理教授劉晴博士

耀中幼教學院助理教授劉晴博士指出，從第一輪課堂觀察所見，5所幼兒學校的教學／學習質量、課程內容、資源、語文環境等方面各不相同，但普遍幼兒在課堂上無論參與度、自發性、學習意欲均有待提高，而且他們英語對話機會有限，除英語課外，其他課程或日常生活中幾乎沒有使用英語。劉博士認為，課程內容需要更多元化及設定不同難度級別，以照顧不同程度的學生。

團隊遂設計一系列針對性培訓課程，並邀請一眾幼教老師於今年9、10月參與多場以英語為主題的體驗及活動，內容包括教師角色與師生互動、團體時間與家校合作、韻律與遊戲學習、故事閱讀與角色扮演、英文環境與教材設計。

左起：新界婦孺福利會博康幼兒學校校長章可麗、新界婦孺福利會長發幼兒學校校長張麗珍

有份參與的新界婦孺福利會博康幼兒學校校長章可麗表示，有關工作坊能讓教師反思如何在課堂及日常生活中滲入更多英語元素，提升幼童的英語能力及學習興趣。而新界婦孺福利會長發幼兒學校校長張麗珍亦指出，教師在工作坊中有模擬教學的機會，事後更有培訓導師給予評價及改善建議，校內教師都認為工作坊有效提升他們的教學質素。

耀中幼教學院日前舉行「幼稚園英語教學支援計劃」的簽約儀式，由得和富社會企業會長李宗德博士 GBS, OStJ 太平紳士（左）、耀中幼教學院校長袁海球教授（中）、新界婦孺福利會主席黃關寶珠女士（右）主禮。

第二階段將於2023年開始，參與學校將採取以兒童主導、強調遊戲中學習的英語教學課程，過程由團隊進行觀察和記錄，從幼兒參與課堂時的整體氣氛、反應、主動性和投入度等，評估新課程的有效性，再不斷改善。學院團隊亦會邀請教師及家長參與工作坊、線上線下研討會等活動，家長更加了解子女學習需要的同時，亦可與教師建立互信互助關係，提升家校合作。

為期2年的「幼稚園英語教學支援計劃」預計於2024年完成，耀中幼教學院團隊屆時將發表完整的計劃報告，涉及適合幼兒英語教學的方法、提升幼兒英語學習意欲之教學策略、學習環境因素的重要性等，期望為幼兒教育界和家長提供一個更整全、更清晰的教學方向，讓幼兒能夠從樂趣中享受學習英語。