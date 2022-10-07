小一面試｜男拔附小限36小時內交片　面試培訓專家分析注意事項

直資及私立學校陸續開始進行小一面試，不少學校已開始進行面見，但亦有學校要求呈交指定內容的影片。拔萃男書院附屬小學以電郵通知家長有關拍片及面試安排，拍片題目將於10月8日早上9時公布。是次找來小一入學面試培訓專家Miss Emma分享拍片貼士，家長可事先做好準備。



據家長提供資料，日前拔萃男書院附屬小學以電郵公布拍片及面試安排。拍攝題目將於10月8日早上9時公布，所有申請者需於10月9日晚上9時前呈交影片，時限共36小時。

屆時學校會邀請900位申請者於11月初與教師面見。隨後將安排當中400位申請者與招生團隊面試。

參考往年題目分析注意事項

小一入學面試培訓專家Miss Emma預計今年的拍片題目與往年差別不大，除了分析不同題目的注意事項，也會分享拍片宜忌，家長可事前為子女做好準備，以失誤中失分位。

往年題目一：自我介紹及介紹自己的家庭生活（不多於1分鐘）

自我介紹很重要，關乎學校對小朋友的第一印象，了解小朋友的家庭背景，因此家庭生活的比重可佔4成。Miss Emma建議小朋友先快速地簡單介紹自己的背景，然後分享自己的喜好，或者主力講述自己的專長。最好分享小朋友與父親的共同愛好及相關活動，突顯父子之間關係密切，因為男校會較著重父親的角色。

如果小朋友的兄長就讀該校，也可邀請兄長入鏡，分享兩人平日一起玩樂時會做的活動，可藉此提醒學校哥哥已是該校學生。

另外可提及放假時父母會如何規劃行程，包括動態及靜態活動。特別是講述疫情期間的安排，例如如何運用閒餘時間，突顯即使要戴口罩仍樂於外出四處探索，以及停課期間在家如何運用時間，展現父母不脫節、排除萬難只為孩子有多元化發展的一面。

忌：選擇生硬乏味的背景，每段片一樣。

宜：在客廳拍攝，感受到家中溫暖的場景較佳，背景可有家庭照、玩樂區域。

（photoAC）

往年題目二：展現自理能力的行為（不多於1分鐘）

男生以突顯條理、邏輯較佳，重點是展現出小朋友如何有效率地，利用生活小聰明簡化生活步驟。倒如執書包時會用check list，注意拍攝時要突顯孩子熟練過程、有效率及有邏輯的一面。

忌：拍攝進食片段，雖然顯示小朋友能照顧自己，但未有突顯出其聰明、有效率的特質。

往年題目三：介紹喜歡的故事書及講述其內容，說出喜歡的人物或角色並解釋原因（不多於1分30秒）

可以選擇圍繞科學內容的故事書，例如魔法校車等。介紹喜歡的角色時可分析其優點及缺點，並分享自己在日常生活中有沒有發生過類似的事，處理手法比該角色好。

忌：家長可建議，但不能強迫或替孩子選擇書籍，如果孩子選了不感興趣的書籍會表現生硬，學校也會感覺到。

（photoAC）

往年題目三：題目4選1發表自己意見

往年題目與世界、社會有關，Miss Emma預計今年有機會出與疫情相關的題目。她提醒此題目最重點的考核對象是家長，藉此了解家長會如何引導小朋友，在最短時間內幫助小朋友理解，但同時又恰到好處。

她指有部分家長會教小朋友運用數據，甚至用深奧的字眼、概念，但這樣做反而不好。最重要是用小朋友理解的說話教曉他們，讓他們理解後重新用自己的方式講述。她建議家長可製作4格畫有圖案的方卡提示小朋友（方卡可入鏡）。

拍攝場景不一定在家中，如果題目內容適合，家長又有時間，可以外出拍攝讓小朋友親身示範，例如環境保護議題可到沙灘執垃圾，不用坐定定。

忌：用ipad提示；要小朋友背台詞；用深奧字眼、知識。

其他拍片注意事項

1.家長切忌拍攝時「提水」。

2.不要執著於避免「食螺絲」，小朋友表現自然便可。

3.每段片段事前最多練習1次，拍攝時最多也只拍2至3次，因為越練會表現得越差。

4.較難的題目可先拍攝，不用依次序拍。

5.衣服以簡便為主，不要赤腳。

6.片段不用加字幕，需要字幕代表小朋友講得不夠清楚。

資料來源：小一入學面試培訓專家Miss Emma