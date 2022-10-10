升小面試｜點樣講嘢先加分？言語治療師推介提升溝通能力方法

又到了小一直私小學面試的季節了，之前兩年因為疫情關係，很多學校都改為拍片或網上面試，而今年比起以往則有較多學校選擇以實體形式進行面試。不論面試形式如何，相信各位都認同，小朋友的溝通能力對於面試表現是重要的關鍵，小朋友如果能夠清晰、有條理、有自信地表達自己，已經是成功的一半了。平日家長該如何提昇小朋友的表達能力以為他們做好最佳準備？以下提供一些小貼士供各位參考：



針對性地提昇小朋友的發音能力

小朋友面試說話時如果口齒不清，不但令人難以明白其所說，更會影響第一印象。家長如果發覺小朋友有發音問題，首先要找出哪個音發得不準再對症下藥，建議諮詢言語治療師以找出問題所在、原因及改善方法。另外，有些小朋友並非有個別的發音問題，而是說話時咀巴郁動不大以致予人含糊不清的感覺，家長可以請小朋友對著鏡子以誇張的口型說話作練習，以提昇自己對問題的自覺性及習慣張大口清楚地說話。

多進行伴讀及鼓勵小朋友說故事

親子閱讀可以提昇小朋友的理解能力、邏輯思維能力、詞彙能力、組織能力等。平日家長於伴讀時可以適當地問小朋友一些關於故事內容的問題，以測試他們對故事內容的理解，亦可以多鼓勵小朋友代入故事人物的角色，想像他們的感受、想法及對話等，再以適當的語氣進行簡單的角色扮演。另外，家長亦可以和小朋友多做排咭說故事等練習，以提昇他們的思考能力、創意及表達能力等。

多把握日常生活機會提昇小朋友的溝通能力

溝通是日常生活中不可缺少的部份，故在日常生活中訓練小朋友的溝通能力最為合適。家長平日可以多鼓勵小朋友說出在學校或其他場合等發生的事情，先以圖畫及簡單文字以日記形式記錄，再以說話敍述出來。平日亦可多與小朋友玩簡單的語文遊戲如猜謎語、故事接龍、鬥說某類別的詞彙等，以遊戲形式增強小朋友的詞彙及描述能力。另外，平日家長亦可於外出時給予小朋友一些小任務，例如在餐廳、商店時告訴店員想要的東西或表達其他要求等，以訓練小朋友的溝通能力及自信心。

給予適當的引導及鼓勵

部份小朋友說話時欠缺信心，說話十分細聲，或不敢多說話，尤以在陌生環境為甚。家長平日可以多發掘小朋友說話時做得好的地方，例如有說完整句子、有按照問題作出適當回答、有運用適當的連接詞和形容詞等，多給予小朋友正面鼓勵及讚賞，以增強小朋友的自信心。家長亦可以嘗試為小朋友制定簡單易達到的目標，例如說話句子的長度、會運用的形容詞數量等，再逐步提昇小朋友的表達能力。

《本文獲 言語治療師媽媽Miss Carley 授權轉載》