幼童發育｜女兒2歲大仍不懂說「爸媽」　發展遲緩全因父母太錫她

1歲多的琪琪模樣可愛，又不怕生，大人都誇她聰明伶俐，但快2歲時，卻還不會喊「爸爸」、「媽媽」，只會發出一些單音，到院接受兒童健康檢查，確診為發展遲緩，轉介至兒童神經內外，做進一步的治療。



未刺激孩子學習 成幼兒發展遲緩因素

「父母無微不至的照顧，對孩子不見得是好事。」台灣兒科醫學會秘書長彭純芝表示，許多幼兒發展遲緩，原因在外界環境刺激較少，以致減少了學習機會與動機。

舉例來說，像是小朋友指着某些玩具時，照顧者此時並未重複說出玩具名稱，就直接拿給孩子，就會降低孩子語言學習意願。再者，一直讓寶寶盯着平版或手機螢幕，雖然便於照顧，但卻可能影響幼童的發育。

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家長應比照兒童健康手冊曲線 關心孩子成長狀況

以琪琪為例，因外界刺激較少，在接近2歲時，仍然說不出同年齡孩子應會講的單字，明顯異常。所幸家長比照兒童健康手冊發展曲線，發現嚴重落後，趕緊帶到醫療院所接受檢查。經過轉介治療後，現在4歲的琪琪能夠說出有邏輯的話，學習狀況未受到太大影響。

來自台灣的國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟指出，家長平日應參考兒童健康手冊中的「兒童發展連續圖」及「家長紀錄事項」，檢視孩子的發展是否落後，並詳細記錄相關資料。

7歲以下兒童有7次公費檢查 建議家長注重健檢結果

國建署呼籲爸媽們，把握孩子發育的黃金發展時期，依兒童健康手冊所列出的時程，定期帶孩子至醫療院所接受健康檢查，如有狀況能早期發現，早期預防與治療。

陳麗娟表示，台灣國健署供提供7歲以下7次公費兒童健康檢查，經統計，2021年服務平均利用率已達80.9%，顯示大多數家長關心孩子成長狀況，定期帶孩子回診、做檢查。同時建議家長陪同孩子接受兒童健康檢查，應仔細聆聽健檢結果，主動詢問醫生相關問題，充分掌握孩子的健康狀況。

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