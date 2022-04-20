兒童健康｜孩子偏食怎辦？限制選擇、定時飲食　8招引導乖乖吃飯

寶寶的偏食問題總是讓爸爸媽媽既擔心又生氣，一方面煩惱寶寶會因為營養不良而影響發育，一方面又不知道該如何矯正已有偏食習慣的寶寶，就讓營養師來告訴大家有哪些改善寶寶偏食的方法吧！



寶寶約在2歲左右容易產生偏食狀況，因為比起1歲寶寶，寶寶在2歲時，能吃的食物種類更多。

倘若家中是不開伙、外食居多，飲食就可能出現問題（難以達到飲食均衡），或是有偏頗的飲食習慣發生，例如：爸媽常吃速食或其他沒營養的食物，孩子跟着爸媽吃，自然容易跟着有飲食不均衡的情況發生。

別讓孩子習慣揀飲擇食，以下建議都可改善他們的偏食問題：（按圖了解）

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改善寶寶偏食的8個方法

偏食並非1、2日造成的，當爸爸媽媽發現寶寶有偏食狀況，想着手進行矯正及改善時，不能操之過急，可參考以下營養師所提供的8種改善方法：

1. 藉由故事引導孩子

爸爸媽媽可利用平常閱讀故事書時，引導孩子均衡飲食的觀念，在實際問題發生時提醒孩子，將經驗與狀況做連結，加深孩子的印象。

2. 以鼓勵替代責罵

爸爸媽媽可以利用遊戲集點的方式獎勵，例如，孩子今天吃了水果或蔬菜，就給孩子一個獎勵，以示鼓勵，不過，如果孩子本身很喜歡吃零食，就不太適合用這樣的方式鼓勵孩子。

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3. 定時定量的飲食

有些孩子吃一頓飯吃到1、2個鐘頭，這時，爸爸媽媽最好替孩子定在30分鐘內吃完，可以在用餐前先告訴孩子，待會的用餐時間是多長，如果時間內未吃完，餐具和食物就會收起來。

爸爸媽媽可先和孩子溝通，當然也不必期待孩子一次就聽懂，也許在練習的過程中，會碰到孩子哭鬧等情況，不過，這是過度情況，爸爸媽媽不必太在意。

4. 愉快的用餐氣氛

愉快的用餐氣氛也會勾起孩子想要一起吃飯的食欲，不必刻意問孩子要不要吃，若是在餐桌上的家人都津津有味的吃飯，孩子自然也會跟吃。

5. 配合適量運動

運動有助於增加食欲，還可以刺激腸胃消化，好處多多。

6. 不輕易妥協

在矯正期碰到孩子哭鬧時，爸爸媽媽不要馬上就妥協，該堅持的原則仍須堅持，規定正餐吃完才能吃點心，但不鼓勵把點心、甜點拿來當吃完正餐的獎勵，可以偶一為之。

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7. 給孩子有限制的選擇性

當孩子2歲多，可以用語言表達喜好時，爸爸媽媽可以給孩子有限制的選擇性，例如：餐桌上同一類型的選擇有2～3種（例如：蔬菜類有絲瓜、白菜、菠菜），這時，不要問孩子「要吃什麼」，因為孩子可能回答：我都不要吃。

應該問孩子「要吃菠菜還是白菜」，也許這2樣不是孩子那麼愛吃的蔬菜，但因為縮小選擇範圍，孩子會去挑選比較願意接受的方式，這麼做，也可以達到讓孩子吃蔬菜的目的。

8. 大人間需先有共識

在觀念行為上，大人之間必須先有共識，孩子才不會產生教養上的縫隙或落差，當大家觀念一致時，孩子就會因為沒輒，只好乖乖聽話。

若是爸爸媽媽不知道孩子偏食的原因為何時，可以諮詢醫生或營養師，因為人難免會做一些慣性動作，不以為意，身為第三者，反而可以指正爸爸媽媽在教養上的迷思，也可以針對不同的狀況，提出有效的建議以供改善。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：你家寶寶也有偏食問題嗎？8招跟偏食寶寶說掰掰！】