寶寶太錫媽媽？孕妻留院安胎胃口不減　孕吐不適竟轉嫁至老公身上

不只當媽媽難，新手爸爸也苦不堪言！



大陸一名女性日前做了試管嬰兒，並入院進行安胎。豈料，該名孕婦胃口異常好還沒有像其他人一樣吐不停，原來竟是貼心小寶貝把孕婦給爸爸分擔。

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綜合陸媒報導，該名女性自從胚胎順利着床後，並聽取醫生建議留在院內安胎。結果老公竟突然出現「孕吐」症狀，一口氣連吐了10幾天，她也把「特殊」經驗全程錄下上載上網。事後，她搞笑說「可能知道媽媽懷孕很幸苦，所以才將孕吐分給爸爸」相信孩子未來一定很貼心，所幸最後老公孕吐症狀也緩解不少。

至於為何有男性出現孕吐症狀？原來是患「擬娩綜合症」又稱擬娩症候群，是一種假性懷孕的表徵。有些人認為是女性孕期間容易冷落丈夫、潛意識中想獲得關注，又或者是準爸爸體內起了賀爾蒙變化。

依照常理來說，一般男性常常會在女性孕期前三個月出現，大部分症狀多為心情低落、昏倦失眠、背部疼痛、心情焦躁，和注意力不集中等。而耶魯大學資深精神病學專家伯納德．貝特曼表示，男性出現「擬娩綜合症」屬於生理上的同理心表現。

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