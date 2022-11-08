母親帶2歲兒進女廁廁格遭旁人罵「沒質素」心理學家教家長這樣做

如果家長帶異性幼兒外出時人有三急，會帶孩子一同入廁所還是用其他方法處理呢？日前內地有位媽媽帶兒子進女廁，結果被旁人責罵「沒質素」，於是發文分享經歷，讓其他人評理，但網民意見兩極。文末附心理學家建議，家長可參考。



日前福建泉州有一位母親與2歲兒子外出時，突然感到肚痛不適，她不放心讓年幼的兒子獨留在廁所外，因此便帶同兒子進女廁並一同入廁格。他們從廁格出來後遇上一群女生，她們不滿事主帶男嬰進女廁：「這也太沒質素了，竟然帶男寶寶去女廁所」。

事主聽畢後非常無奈，不禁問：「難道我做得不對嗎？」更發文尋求網民建議：「你們獨自帶寶寶的時候，去商場都是怎麼上廁所的？」

網民意見兩極，有不少人都指2歲幼童未有性別意識，認為責備事主的人應多體諒他人的難處；有同為母親的網民表示自己也會帶孩子進廁所，因為怕孩子走失，也怕被人口販賣集團拐走；亦有人指女生未結婚前是無法理解作為母親的處境，勸事主不要太在意。

另外有部分人則堅持不論年齡大小，女廁僅供女廁使用，認為事主的態度過於理所當然。有網民亦表示曾見過幼童蹲下偷看廁格門縫。

心理學家教家長這樣做

心理學家提醒家長應適時培育孩子的自我保護意識。而家長在公眾地方面對他人指責時，也應該注意情緒表達。當孩子獨自進入廁所，家長也可以在門外守候，維持與孩子對話，如有不懷好意的人見狀亦會知難而退。

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5歲以下兒童由異性親屬陪同可進男／女廁

香港的《公廁（行為及舉止）規例》（第132 章，附屬法例BL）列明，「在公廁內，任何男性不得進入撥作女性使用的部分，但年齡在5歲以下並由一名女性親屬或護士陪同的男童，則不在此限。」同樣地，「任何女性不得進入撥作男性使用的部分，但年齡在5歲以下並由一名男性親屬或男護士陪同的女童，則不在此限。」

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