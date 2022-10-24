台慈父送兒子最後一程 託快餐店早上備兒子最愛食物作最後告別

天下父母心，台灣一名父親為送別孩子最後一程，希望以孩子生前最愛的快餐店食物作拜祭，獲快餐店答允幫忙，一圓慈父送別孩子的心願。近日（21日）有名台灣父親在facebook專頁「爆廢公社公開版」分享自己告別孩子遇到的好人好事。由於孩子生前最愛吃麥當勞，該父親特意在告別式前提前數天向麥當勞店鋪詢問能否在告別時當天早上九時前做出雞腿、雞塊和薯條，作爲告別式的祭品。



該父親所查詢的麥當勞分店位於台灣新北市板橋，分店為完成該父親的心願，欣然答應在九時前為孩子準備好食物。事後，父親將事件分享到網上，以感謝該分店為他完成心願。



原文：

今天是小孩的告別式

小孩生前最喜歡吃麥當勞

前幾天去詢問店家能否在早上9點前

做出炸雞、雞塊、薯條好讓我能帶去告別式

店家知道後立馬答應一定會幫忙

感謝麥當勞板橋雨農餐廳店

趕在早上9點之前做出炸雞、雞塊、薯條

來祭拜小孩完成爸爸的心願

非常感謝麥當勞板橋雨農餐廳店，謝謝

父親在網上分享事件，以感謝麥當勞分店的幫忙。（圖/ 截自facebook 爆廢公社公開版）

父親將麥當勞特意在早上準備的食物帶到孩子的告別式。（圖/ Facebook 爆廢公社公開版）

麥當勞在早餐時段特意準備正餐食物 網民讚貼心有愛

有網民疑惑快餐店本來就是二十四小時營業，後來其他有網民解釋，雞腿跟雞塊屬正餐食物，在早餐時段後才開賣，故店鋪的確是特意幫忙的。另有不少網民讚揚店鋪貼心和有愛，「小孩一定很開心的去當小天使了」，並紛紛祝願該父親堅強和保重。

有網民表示會親自光顧該分店作爲表揚。（圖/ 截自facebook 爆廢公社公開版）

有網民另外解釋該父親所託的食物本來不屬早餐時段供應的，所以該分店的確是特意破例為父親準備食物。（圖/ 截自facebook 爆廢公社公開版）

來源：facebook專頁 爆廢公社公開版