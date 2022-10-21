譚凱琪撰長文剖白在職媽媽心聲　兼顧工作家庭不易需要勇氣堅持

在職媽媽的付出不比全職媽媽少，但有時候她們的付出卻容易被忽略。譚凱琪近日撰寫了一篇長文《致每位在工作和家庭之間努力中的Working Mums》盡訴在職媽媽心聲，也鼓勵其他Working Mums要愛自己、切勿輕易放棄夢想。



現年41歲的譚凱琪於2020年生下愛女Gabri， 女兒出生至今，譚凱琪一直於工作和家庭兩頭忙，努力做好在職媽媽的角色。日前她於社交平台發布了多張與女兒野餐的照片，更寫下心聲鼓勵其他在職媽媽。

成為媽媽是由女皇貶做奴才

譚凱琪指孩子出生後，媽媽的世界不再只有自己，生活模式由女皇貶做奴才，心力全花在孩子身上：「忙着學習了解小朋友的世界，花很多時間在家裡陪伴他們。與孩子一起成長就好像重新活一次一樣，去了一個從未踏足及了解的領域。」

能將不可能變成可能

她指在職媽媽要兼顧工作和家庭，需要好好決定事情的先後次序及分配時間。成為媽媽後，照顧孩子時要不時解決種種難題，逐漸提升了媽媽解決問題的能力：「很多時候，我們也會經歷到『Oh! This is impossible!』，然後當你迫於無奈要繼續時，無意間又會把所有不可以的事做到了！」這些改變更成為媽媽事業上的助力，變得更積極、更有幹勁。

在工作和家庭中取得平衡

她籲其他在職媽媽要專注地做每一件事，工作時工作，下班後就該投入孩子的世界。即使做得不好也不要著急，不妨放手、隨緣，盡人事以待天命。

好好愛自己 成為孩子的榜樣

即使Working Mums不易做，但卻是令人自豪的身份，她提醒各位媽媽要愛自己，不要輕易放棄夢想，作孩子的好榜樣：「這是一個需要勇氣和堅持的旅程，雖然會疲累一些，但有些忙碌和辛苦是自己多麼願意和快樂去堅持。」