教養│父母要避開講這三句説話 易令孩子泄氣 萌生放棄念頭

不少父母在教養路上摸著石頭過河，深怕一不小心衝口而出，便對孩子造成傷害。有媽媽受自身育兒經驗啟發，分享幾個隨時令孩子產生放棄念頭的説話。她建議家長宜代入孩子角度思考，別因一時衝動令孩子受傷。

（資料獲授權轉載：言語治療師 Ana 正向育兒 X Lia日常）



言語治療師Ana於10月初在其專頁言語治療師 Ana 正向育兒 X Lia日常上分享有關家長令孩子不想努力的説話，收到不少迴響。父母之間互相交流教養心得正常不過，但難免會將自己孩子跟他人的孩子比較，當中所使用的口吻或會令孩子產生負面感覺。例如「你看看其他同學都做到」，孩子聼後會覺得自己本來就很糟糕，既然現在不會，將來也不會了，便也不再努力。

雖然很多家長也曾講出類似的説話，但Ana勉勵家長別感自責，最重要是自己有所意會，並懂得反思。想跟孩子建立緊密連繫，Ana其後分享了三句家長需多加注意的説話，避免令孩子感到泄氣，繼而產生放棄念頭。

家長常將孩子跟其他孩子比較，或會不小心傷害孩子。（圖片來源/ photoAC）

3句NG説話令孩子感氣餒想放棄

NG説話一：好簡單

每當孩子遇到不熟悉或不懂的事情，家長覺得說「好簡單」是鼓勵孩子？較爲常見的例子就是孩子做功課時不會寫某些字，家長會自然而然地說：「好簡單，就這樣，你怎會不懂？」Ana表示，孩子心裏或會自責，連這麽簡單的字自己也不會寫，應該是自己太笨，應該以後都學不會了。孩子缺乏自信下，難免降低嘗試的動機。

NG説話二：不要緊

孩子在比賽中全力以赴後落敗固然感傷心和氣餒，Ana指家長會慣常跟孩子說「不要緊」，在孩子眼中是天大的事情，卻被大人認爲他們的付出為小事，或令孩子覺得自己的努力不被看見。

代入孩子的角度思考，有助建立更親密的親子關係。（圖片來源/ photoAC）

NG説話三：怎麽又

孩子偶爾重蹈覆徹，家長難免會感生氣，此時「怎麽又……」。孩子重複犯錯或有苦衷，但家長衝口而出對孩子發脾氣，孩子可能也會意氣用事，覺得自己就是個總在犯錯的小孩。

Ana建議，家長先要代入孩子角度了解事情和情況，經了解後發現原來事情不是表面看得那麽簡單、失敗的經歷是如此重要，以及犯錯背後的原因，或可減少説出以上的NG説話，打擊孩子自信。

資料獲授權轉載：言語治療師 Ana 正向育兒 X Lia日常