教養｜仔仔太黐身港媽靈機一動畫時間線解釋日程大不同：同佢講數

相信不少家長都有同感，孩子愛無時無刻黏著媽媽，但媽媽手頭上還有許多待辦事項，實在是分身不暇。護士媽媽Vivian分享了自己的解決方法，原來孩子「黐身」只因不了解媽媽的日程，因此她繪製時間表向兒子解釋大人和小孩的日程有多不同。

資料來源：護士Vi媽三小火



花大量時間陪伴 兒子仍覺得少

二火（二兒子）經常要求我陪伴，也偶爾投訴我花時間在他的時間好少，我自問已盡我能力陪伴孩子，花盡時間進行親子閱讀、玩遊戲、 親子實驗、接送返學、接送公園玩、陪食飯、陪沖涼……

在三兄弟當中，放在二火身上的時間可能是最多，但二火竟然覺得不夠，於是我畫了一天的schedule出來，他才發現！原來媽咪的schedule 和自己的schedule 是不一樣的！他一直以為自己玩耍的時間就等於媽咪要陪玩耍的時間，他食飯時我食飯；他睡覺時我也睡覺。

畫各自時間線解釋日程大不同

我畫了各自的時間線出來，用兩條bar來與二火「講數」。我用一格顏色去代表媽媽的工作，包括做家務、預備茶點、洗衣服、晾衣服、燙衣服、陪哥哥溫書、陪洗澡及執拾家居……（下省100項）。

「二火可以玩耍的時間有那麼多，但媽媽在你玩耍的時間需要做其他事務。媽媽只有這丁點的自由時間可以陪你玩，但我也願意花上我所有的丁點時間陪伴你，我仍然會盡力在忙碌之中花時間去陪你們。」

「而且二火你看！你睡覺的時間在這裹，但媽媽在你睡覺之後還有很多工作。二火你再看！你起床的時間在這裡，但媽媽在你起床之前已經起床做其他事務。」

體諒媽媽忙碌有苦衷

當他發現了我們的schedule原來不同，二火開始沒有再像以前一樣demanding ，少了要求無時無刻、每分每秒的陪伴，反而多了自己玩耍、閱讀的安靜時間。

優質親子時間非常重要

在家經常被孩子要求陪伴，三個孩子，三份要求，經常分不到身，但無奈地一個媽媽的時間只有24小時，要分給他、他、他、她、牠和自己，真的是再多也不夠。不過即使忙碌，我也會著重優質時間，在他們需要我的時候盡量回應；相處時全程投入，放下手上工作。

時間管理是一門學問，也是畢生需要學習的，優質時間幫助建立良好親子關係，對孩子成長和管教有正常影響。如果家中也有會chur爆你的孩子，不妨試試將時間表畫出來和他「講數」。