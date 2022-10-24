10個月大兒子異常瘦弱 父母看閉路電視揭女傭下藥 崩潰爸媽難接受

撰文：
出版：更新：

外傭是不少人的得力助手，不少上班族都會聘請外傭照顧孩子，但新加坡有一對新手父母聘請的女傭就非常恐怖，起初女傭態度很好，其後發現她會粗魯對待兒子，而新手爸爸都奇怪兒子爲什麽體重一直不增。查看閉路電視尋找真相，發現女傭竟然在兒子喝的奶中下藥，女傭堅稱給兒子吃藥丸是想增加他胃口，令這新手父母很崩潰。

外傭曾猛力拍打兒子頭部 粗魯拉扯兒子手臂

根據《中國報》報道，一對新手父母聘請了一名緬甸女傭照顧當時只有3個月大的兒子。他們在兒子房間、客廳和厨房分別安裝了三個閉路電視，這對父母平時都需要工作，他們有時才會查看閉路電視畫面。而女傭起初態度很好，他們都很喜歡女傭，但有一次新手爸爸看到兒子哭鬧，女傭被吵醒後抱著兒子哄他睡，但仔細一看。她抱起兒子之前，是猛力拍打兒子頭部。

隔天這位爸爸就提醒女傭善待兒子，他並沒有責備女傭，反而決定繼續觀察她。大約兩個月後，這位爸爸又再次發現女傭粗魯拉扯兒子手臂。另外兒子出生後原本每個月體重都有增加，但在今年三四月，兒子約10個月大，體重卻一直維持在7.4公斤。這位爸爸覺得奇怪，再次查看閉路電視，發現女傭抱著兒子餵奶時，打開櫃桶，接著拿著疑似藥丸的物體放入奶中，之後開始搖奶瓶，走到閉路電視拍不到的死角。雖然當時驗血報告指兒子身體沒有大礙，但卻比同齡小朋友瘦小很多，這位爸爸很擔心兒子的腦部發育因而受影響。

僱主發現外傭曾擁超過100多顆藥丸 原來是用在孩子身上

這位爸爸和女傭當面對質，但女傭卻不承認自己下藥，於是他就報警。在警方盤問下，女傭才承認不是第一次下藥，堅稱給兒子吃的是緬甸藥丸，可以增加他胃口。媽媽聽到「我不知道她爲什麽要這樣對我的小孩，我很痛心，也無法原諒她」。這位媽媽表示過去她都發現女傭有各式各樣的藥丸，數量驚人，有超過100多顆藥丸。原本以爲是女傭自己服用，但原來是用在她的孩子身上，她完全沒有想到。爸爸說由於兩夫婦都需要上班，還需要聘請女傭照顧兒子，這次他們會更小心仔和細觀察。女傭事後被警方帶走，案件仍在調查中。

【新手媽媽奶粉攻略：「免疫益生元素」係優勝關鍵？】餵哺母乳｜餵哺母乳可變瘦?媽媽崩潰碼數變大 改變這個習慣助減磅媽媽坐月餵母乳每天吃麻辣鍋 女兒出生3日長膿瘡兒子5歲澳洲媽媽仍然餵母乳 曬餵哺母乳相無視網民批評婆媳糾紛｜奶奶諸多意見嫌新抱變瘦母乳沒營養　網民：長輩日常！嬰兒健康｜餵哺母乳孩子易蛀牙？研究澄清　反可防「這」牙齒問題兒童健康｜2歲童服成人止瀉藥　2日後腹痛加劇　原來腸道竟破裂了台星媽產後3病纏身 每日吃藥嘔吐 仍堅持治療只為多陪伴女兒
親子
親子熱話