10個月大兒子異常瘦弱 父母看閉路電視揭女傭下藥 崩潰爸媽難接受

外傭是不少人的得力助手，不少上班族都會聘請外傭照顧孩子，但新加坡有一對新手父母聘請的女傭就非常恐怖，起初女傭態度很好，其後發現她會粗魯對待兒子，而新手爸爸都奇怪兒子爲什麽體重一直不增。查看閉路電視尋找真相，發現女傭竟然在兒子喝的奶中下藥，女傭堅稱給兒子吃藥丸是想增加他胃口，令這新手父母很崩潰。



外傭曾猛力拍打兒子頭部 粗魯拉扯兒子手臂

根據《中國報》報道，一對新手父母聘請了一名緬甸女傭照顧當時只有3個月大的兒子。他們在兒子房間、客廳和厨房分別安裝了三個閉路電視，這對父母平時都需要工作，他們有時才會查看閉路電視畫面。而女傭起初態度很好，他們都很喜歡女傭，但有一次新手爸爸看到兒子哭鬧，女傭被吵醒後抱著兒子哄他睡，但仔細一看。她抱起兒子之前，是猛力拍打兒子頭部。

隔天這位爸爸就提醒女傭善待兒子，他並沒有責備女傭，反而決定繼續觀察她。大約兩個月後，這位爸爸又再次發現女傭粗魯拉扯兒子手臂。另外兒子出生後原本每個月體重都有增加，但在今年三四月，兒子約10個月大，體重卻一直維持在7.4公斤。這位爸爸覺得奇怪，再次查看閉路電視，發現女傭抱著兒子餵奶時，打開櫃桶，接著拿著疑似藥丸的物體放入奶中，之後開始搖奶瓶，走到閉路電視拍不到的死角。雖然當時驗血報告指兒子身體沒有大礙，但卻比同齡小朋友瘦小很多，這位爸爸很擔心兒子的腦部發育因而受影響。

僱主發現外傭曾擁超過100多顆藥丸 原來是用在孩子身上

這位爸爸和女傭當面對質，但女傭卻不承認自己下藥，於是他就報警。在警方盤問下，女傭才承認不是第一次下藥，堅稱給兒子吃的是緬甸藥丸，可以增加他胃口。媽媽聽到「我不知道她爲什麽要這樣對我的小孩，我很痛心，也無法原諒她」。這位媽媽表示過去她都發現女傭有各式各樣的藥丸，數量驚人，有超過100多顆藥丸。原本以爲是女傭自己服用，但原來是用在她的孩子身上，她完全沒有想到。爸爸說由於兩夫婦都需要上班，還需要聘請女傭照顧兒子，這次他們會更小心仔和細觀察。女傭事後被警方帶走，案件仍在調查中。