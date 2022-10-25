親子料理｜港媽自製飛天麵 重現魔女宅急便 小朋友見到食欲大增

想增添小朋友進食趣味，不少家長都研究如何令食物色香味俱全。有媽媽就嘗試在家親製曾流行一時的「飛天麵」，即令麵條做出猶如凌空效果，小朋友乍看必感有趣，食欲隨之大增！該媽媽更表示製作方法簡單，家長看完以下教學，不妨試試。

（資料及圖片獲授權轉載：暴龍媽媽）



Facebook版主暴龍媽媽一向對烹飪甚有心得，趁萬聖節將至，她在其專頁暴龍媽媽分享了將宮崎駿執導的著名電影《魔女宅急便》主角Kiki騎著掃把飛天的經典場面，以食物呈現出來，更毫不吝嗇地向其他家長分享製作方法。

《魔女宅急便》飛天麵（圖獲facebook專頁暴龍媽媽授權轉載）

暴龍媽媽早於去年就有分享過「飛天麵」可適用於意粉、撈麵或公仔麵等麵條類。要令麵條飛天，製作支架的部分最爲重要，秘訣如下：

飛天麵製作三大步驟

1. 製作支架

暴龍媽媽笑說製作當天，家裏剛好只有雪梨，所以選了雪梨作支架定點之用。將雪梨切成適當大小（見下圖），以兩支竹籤作爲支架骨幹，然後分別將兩顆切好的雪梨插於竹籤兩端，將支架垂直擺放。

飛天麵主要骨幹及掃毛部分（圖/ facebook專頁暴龍媽媽授權轉載）

2. 掃毛部分

上端的雪梨可用一支筷子橫向貫穿，然後在筷子的末端加上魷魚絲。注意魷魚絲需修剪成適當長度，擺放在適當位置後，可另外用一條魷魚絲將其綁起來，以完成掃毛部分。

3. 加上動畫圖樣

找出《魔女宅急便》主角Kiki的圖樣，將其貼上牙籤，再牙籤插入麵條或頂端的雪梨裏。之後將麵條放上支架上，就可完成飛天麵。

圖獲facebook專頁暴龍媽媽授權轉載

（資料及圖片獲授權轉載：暴龍媽媽）