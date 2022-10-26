大閘蟹性質寒涼　5款食物切忌同時進食　恐出現上吐下瀉甚至暈眩

每年秋天是大閘蟹當造的季節，以往有俗語說「九月圓臍十月尖」，所指的就是農曆9月吃蟹乸，農曆10月份吃蟹公，當中蟹公白油白膏部分較多，口感較滑溜，因此臨近11月，大閘蟹就更加肥美好食！不過大閘蟹性質寒涼，並非人人都適合食，而進食時更有不少要注意的事項，否則就會寒上加寒，出現腹痛、腹瀉等情況。



大閘蟹雖然含有高蛋白質及豐富鈣質，但性質寒涼，對於本身脾胃虛寒、皮膚敏感、腹痛、感冒未癒、膽固醇高的人士，以及孕婦、月經過多或有痛經的女士，都應該盡量避免進食大閘蟹。而進食大閘蟹時，更有幾個飲食禁忌需要加倍注意，否則便有可能出現嘔吐、腹痛、腹瀉等情況，嚴重者更隨時有暈眩徵狀。

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不可與柿同吃

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，柿子含有的單寧酸會與蠔或蟹肉的蛋白質凝固結塊，阻礙蛋白質的消化與吸收，刺激腸胃，容易引起腹瀉，因此絕對不能跟蠔類及蟹類一同進食。而孩子的消化系統較弱，如果空腹進食柿子的話，單寧酸亦會刺激胃酸分泌，或令胃部出現不適感覺。

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忌飲凍飲及啤酒

大閘蟹本來性寒，進食時若再飲凍飲，就會令胃部寒上加寒！而啤酒本身也屬寒性，若與大閘蟹一起飲用，有機會引起肚痛甚至腹痛，同樣較為寒涼的茶飲亦應避免同食。

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不可與寒性水果同吃

與凍飲及啤酒同樣原理，吃大閘蟹時除了不能同時進食柿子外，亦不應與梨、火龍果、山竹、西瓜等寒性水果同吃，隨時令脾胃受損，體質較虛者更有可能有暈眩徵狀。

不可吃蜜瓜或哈密瓜

除了寒涼水果外，也要特別注意蜜瓜和哈密瓜，兩者同屬性味甘寒而滑利，吃後有助排便，但如果與大閘蟹同食的話，則有可能損傷腸胃，導致腹瀉。

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忌同時吃花生

外出用膳時，不少中式餐館會為食客提供花生當餐前小食，不過花生的脂肪含量高，而大閘蟹屬生冷及寒涼的食物，油膩與生冷食物一同食用容易導致腹瀉，而腸胃虛弱者吃後則更加難以消化，更易出現腸胃不適。