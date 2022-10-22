霜降24節氣│中醫建議兒童不宜吃這個免上火 推介3款生津潤燥湯水

霜降是秋季進入冬季的一個過渡節氣，也是秋季中最寒涼的一個節氣。因此俗諺有「補冬不如補霜降」的說法。註冊中醫師劉潔瑩建議，霜降前後不宜服用補身或寒涼食療，但能煲有效潤肺、增強抵抗力及預防呼吸道疾病的滋潤湯水。



24節氣中的霜降(22日)是秋季最後一個節氣，也是秋季進入冬季的過渡期。「霜降」特點是日夜溫差大，秋燥明顯，霜降後，秋意更濃，冷空氣南下愈來愈頻繁，容易引致感冒。康河中醫診所註冊中醫師劉潔瑩建議大人小朋友可在「霜降」飲食上宜平補，「多食粥及其他滋潤的食物，以生津潤燥，固腎補肺為主。 」

兒童不宜吃三類食物

劉潔瑩醫師指出「霜降」時應少吃辣、火鍋和燒烤，「秋季宜收不宜散，辛味發散泄肺，此時應少吃一些辛辣的食品，尤其是火鍋和燒烤，小朋友更不宜吃，以防『上火』（熱氣）。 」

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另外，劉潔瑩醫師建議大家在「霜降」養生要重視保暖，預防受涼、飲食有度、避免疲勞。 她特別推介3款霜降宜飲用湯水推介。

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1) 南瓜蓮藕柿餅湯(4-6人份量)

材料: 南瓜半個，柿餅3件，蓮藕1條，百合30g，沙參30g，薑1塊，陳皮1角，鹽適量

製法:1.全部材料洗淨，陳皮,百合及沙參浸軟備用，切開柿餅。

2.大火煲滾水，放入全部材料，水再滾後，轉細火煲45 分鐘。3.加鹽調味完成。

2) 雪耳淮山雪梨湯(4-6人份量)

材料:雪耳30g，淮山20g，北沙參15g，玉竹15g，百合15g，雪梨1個，胡蘿蔔1條

製法:1.全部材料洗淨 2.雪梨去皮籽、切件，胡蘿蔔滾刀切件。 3.将雪耳根蒂黑色部分去掉，放入凍水中浸泡三四小時, 洗淨。 4.淮山、北沙參、玉竹、百合洗淨並泡水20分鐘備用。 5.大火煲滾水，放入全部材料，水再滾後，轉細火煲1.5小時。 6.加鹽調味完成。

3) 霸王花無花果南北杏湯(4-6人份量)

材料:霸王花60g，無花果5粒，南北杏15g，蜜棗4粒，甘荀1條，瘦肉1份

製法:1.霸王花浸軟洗淨, 瀝乾水份。 2.南北杏，蜜棗及無花果浸軟備用。 3.甘荀切件備用。 4.大火煲滾水，放入全部材料，水再滾後，轉細火煲45分鐘。 5.加鹽調味完成。

*以上資料僅供參考，如有疑問請向註冊中醫生查詢。