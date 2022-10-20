輕鬆備戰測考│中醫推介必飲3款湯水 健腦 增強專注力 宜吃3款食材

開學將近兩個月，不少學校即將迎來第一次測驗或考試，小朋友既要配合上學節奏，又要追趕學習進度，身心疲倦。註冊中醫師黃文英及謝紅德醫師針對學童常見的脾肺不足、肝心火旺等症狀，特別介紹3款湯水給大家，可以趁測未前增強專注力及健腦，同時介紹食材及食療有效增強抵抗力。



注意增強抵抗力

康河中醫診所謝紅德醫師指出由於正值季節交替是呼吸道疾病的高發時段，也是感冒高發期，上學後小朋友接觸的人和物多了，增加了感染病毒和細菌的風險，容易傷風感冒，腸胃炎等，再加上小朋友在家習慣了晚睡，失眠，導致早起上學沒有充沛的體力和精神，「這時候就給了邪氣入侵身體的機會了，中醫講正氣內存，邪不可乾就是這個道理，只有身體健康強壯，才能趕走病毒細菌，從而不生病少生病。」

謝醫師認為孩子抵抗力差的原因還和每天的飲食息息相關，「如果孩子在飲食上不注意，經常進食一些和體質相抵觸的食物，久而久之就會讓體質越來越差，也容易反復生病。脾胃是後天之本，四季脾旺不受邪，也就是脾胃功能的強弱，對孩子抵抗力起著至關重要的作用。孩子的脾胃功能強，身體自然就好；孩子脾胃功能虛弱，吃飯沒胃口，不消化吸收不了食物中的營養，還容易食積，這樣身體就不好，體質虛弱。」

還有就是很多小朋友在學校沒有好好吃飯，回到家裡會大吃特吃，這時也需要媽媽們謹慎對待，晚餐宜清淡，晚上我們人體就進入了休息狀態，吃多了就無法消化，宿食積累在體內，容易食積，引發各種疾病。

小兒百病食積為先，飲食停滯不但可致兒童生長發育受阻，而且可影響免疫力。當孩子有食慾不振、口氣臭穢、容易腹瀉、大便有食物殘渣、脾氣暴躁、夜裡轉輾不安、盜汗等症狀。針對以上情況，建議多進食些消食化積，健脾益胃的食物，例如白蘿蔔，山楂，麥芽，陳皮，芡實，淮山，蓮子等。

以下簡單介紹三款食材及其對身體的好處:

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白蘿蔔味甘，性平；具有消食、下氣、化痰、解渴、利尿等功效。現代研究發現，蘿蔔營養豐富，含有大量膳食纖維能促進腸蠕動，加快體內毒素排出；可為人體補充鐵、鈣、磷、鎂等微量元素，增強體質。

淮山性甘，性平，被《神農本草經》列入上品之藥，《本草綱目》中它的作用是益腎氣，健脾胃，止洩痢，化痰涎，潤皮毛。現代醫學研究亦顯示，淮山含澱粉酶、黏液蛋白、氨基酸、多糖、多種維生素、鈣質、鐵質等，可增強人體抵抗及免疫能力。

陳皮性辛、苦、溫，歸脾肺經，具有理氣健脾、燥濕化痰的功效，是古方中有名的中草藥，也是嶺南百姓常用的食療佳品，能夠改善食慾，促進消化液分泌，增強腸道功能，緩解脘腹脹滿、食慾不振、食少吐瀉等症狀。

謝紅德醫師推薦2款適宜小朋友在食積時飲用的湯水食譜:

白蘿蔔陳皮鯽魚湯

材料：白鯽魚1條、砂仁10克、芡實15克、陳皮5克、白蘿蔔1條、生薑3片

做法：白鯽魚宰殺後清洗乾淨，用廚房紙抹乾水分；藥材略洗；白蘿蔔刨皮切塊，鐵鍋下油燒熱後，放入生薑片，把鯽魚放進鍋內以中火煎至兩面金黃，放進砂鍋中；砂鍋內加入熱水1.5升，放入芡實、陳皮和白蘿蔔，蓋上鍋蓋煮半小時左右；開蓋放入砂仁，再煮10分鐘左右即可熄火，調味飲湯。

功效：健脾燥濕、行氣導滯，適用於脾胃濕困引起的食積，如食慾差、口淡不渴欲嘔、腹脹腹痛、大便稀爛、頭重身困、小便短少等症狀。

麥芽淮山芡實湯

材料：豬瘦肉400克，麥芽15克，淮山15克，芡實15克，陳皮1瓣，鹽適量。

做法：麥芽放進鐵鍋里用慢火炒一下，微微散發出香味即可；瘦肉切塊；其他材料略洗一下。全部材料放進湯鍋中，加水1.5升，大火煲滾後轉中小火煲1小時即可熄火。

功效：消食導滯，健脾益氣。適用於飲食停滯引起的消化不良、腹脹、口臭喛氣、大便酸腐、食慾不振等症狀。

2個穴位可健脾

小朋友經常腸胃炎，食積的話可以多按腹部中脘穴和手部合谷穴，起到預防和治療的作用。

康河中醫診所註冊中醫師黃文英指，小朋友體質常見脾肺不足、肝心火旺的特點，胃腸不適、易發脾氣、專注力下降等健康問題易見於學齡階段孩子。調暢孩子身心，可以補益脾肺助氣血生化提升抗病力，以及調神寧心增強專注能力作為根本，兼健腦、明目。推介大家可給小朋友吃以下食材及食療:



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【強健脾肺 常用食材】：山藥、太子參、陳皮、紅蘿蔔、小米、麥米、薏米、南棗、扁豆、合掌瓜、甜杏仁。

【紅蘿蔔麥米粥】（3-4碗分量）

材料：紅蘿蔔1條約80克、麥米50克、糯米50克、片糖20克、水1.5-2公升。

做法：紅蘿蔔洗淨切碎；麥米和糯米洗淨後浸泡30分鐘；加入蘿蔔碎和水熬煮成粥；最後加入片糖煮融便成。

功效：紅蘿蔔性味甘平，歸脾、肺、肝經，功效健脾和中、滋肝明目；麥米即大麥，性味甘涼，歸脾、腎經，能健脾和胃、寬腸；糯米性味甘温，歸脾、胃、肺經，可補中益氣、健脾斂汗；片糖即蔗糖，性味甘涼，有生津潤燥除煩作用。

適合人士：平常胃口不佳納食偏少、易發脾氣的小朋友。味道清甜、口感煙韌，容易受落。

【蜜餞山楂】

材料：新鮮山楂500克、蜜糖200克、水200毫升。

做法：山楂洗淨去核，加水以中火煮至山楂半腍身，待鍋內水分將近完全蒸發時，加進蜜糖，轉小火煮至山楂完全熟透腍軟，熄火待冷，放進玻璃瓶貯存。可餐前或餐後食用，或作為零食。

功效：山楂性味酸甘温，歸脾、胃、肝經，有消食健胃、化積滯作用；蜜糖性味甘平，歸肺、脾、胃、大腸經，可補脾胃、潤肺和大腸。

適合人士：味道酸甜可口，適合脾肺氣虛的小朋友，可增進胃口、補肺潤燥。

【麥芽糖夾餅】

材料：麥芽糖適量、梳打餅適量。

做法：在餅乾上塗上適量麥芽糖即可。

功效：麥芽糖又稱飴糖，性味甘温，歸脾、肺經。可補益脾肺氣，增進納食、潤肺燥；梳打餅有和中化胃氣作用。作為零食或下午茶既不會膩滯又有補益效果。

【穴位按摩】

1捏脊：小朋友俯臥，家長沿着脊椎兩旁約1.5個拇指的距離，以食指和拇指夾住並提起皮肉作翻捲動作，同時推移，由尾椎向頸項方向推，反復5回，捏至第3回時， 每捏3下可將皮膚提起1下。每天1次。通過對脊椎和兩旁的督脈和膀胱經的捏拿，可調整陰陽、理氣通絡、調和氣血、提升臟腑功能。適合脾肺虛的小朋友。

捏脊 (網上圖片)

2足三里：外側膝眼下3吋（約4指併排距離）、距脛骨1.5個拇指處。為強壯保健要穴。

調神寧心 推薦食材：粟米芯、燈心草、甘蔗、蓮子、栗子、芝麻、合桃、豬肉、南棗、杞子、龍眼肉、蓮藕、雞蛋、雪耳

【雙蓮羹】（2-3碗分量）

材料：蓮子（去皮、心）80克、蓮藕80克、雪耳10克、雞蛋2隻、冰煻30克。

做法：雪耳浸發洗淨切碎；蓮子洗淨；蓮藕洗淨並切成細絲。一同放入鍋內，加進1.5公升水，以中火煮30分鐘，加入冰糖融化後，將已發打的蛋液倒入，熄火並不住攪拌成蛋花即成。

功效：雪耳即銀耳，性味甘淡平，可滋補生津、養胃潤肺；蓮子甘平，歸心、脾、腎經，功效補脾養心益腎；蓮藕甘涼可清心生津；雞蛋甘平，滋陰潤燥除煩；冰糖潤燥。適合夜眠不安、脾氣差、皮膚乾唇乾的孩子入秋調理。

穴位按摩：

1太冲+足臨泣：分別在足背第1、2，以及第4、5蹠骨之間。兩穴同時按摩，可調和肝膽經氣，對於經常發脾氣、睡不寧的小朋友有調理作用。

太冲穴 、足臨泣

2申脈+照海：兩穴一外一內位於足踝兩旁。可同時按摩，有調陰陽、安眠功效。

申脈穴 、 照海穴

3印堂+精明：分別位於眉心和兩眼頭位置。具雙向用，既有醒神效果，又可鎮靜情緒。精明穴兼有明目作用。

印堂、精明穴

注意：所有甜食均不宜過量食用。食療每周2次便可。